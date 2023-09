”Comment on explique cela ?” : un ancien coureur professionnel remet en doute les performances de la Jumbo-Visma

Dans l’émission “Les Grandes Gueules du Sport” sur RMC, l’ancien cycliste professionnel Jérôme Pineau s’est beaucoup interrogé sur les performances de l’équipe néerlandaise et a analysé la séquence où l’on aperçoit Sepp Kuss doubler tout le monde dans le Tourmalet.

”L’accélération de Sepp Kuss dans le Tourmalet il y a deux jours, à 10km/h plus vite que le groupe devant lui où il y avait des pépites comme Juan Ayuso… Il y a un spectateur qui fait un pas en avant, il freine et repart 10km/h plus vite. Dans le Tourmalet. Comment on explique ça ? Comment on peut m’expliquer ça ?”, s’est interrogé Jérome Pineau sur les ondes de RMC.

Avant d’évoquer cette séquence, celui qui a notamment roulé pour la Quick-Step pense que la Jumbo-Visma pourrait avoir recours au dopage… mécanique et il n’hésite pas à lancer une pique envers l’UCI. “Les instances internationales sont en train de tuer notre sport. Elles laissent faire trop de choses, elles sont à la botte de ces grandes équipes. C’est ça le danger. Après, on suspecte ce qu’on veut. On voit des images… Je ne parle pas de dopage mais de pire que ça. Mécanique ? Oui, mécanique”.