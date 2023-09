Nafi Thiam sur la voie de la guérison : “Je serai prête pour reprendre les entraînements début octobre en Afrique du Sud”

Nafi, que cela signifie-t-il pour vous de signer à vie avec un partenaire ?

”C’est une première pour moi et je pense que c’est très rare dans le milieu du sport. Je suis donc très contente d’avoir l’occasion de le faire avec AXA. C’est spécial parce que je suis athlète et qu’il y a toujours un moment où la carrière s’arrête. Savoir que j’ai un partenaire qui est impliqué à mes côtés au point où il veut continuer même quand je ne serai plus sur la piste, cela fait évidemment très plaisir, ça me touche. Par ailleurs, cela montre le lien fort qui existe entre nous et ça met en confiance de savoir que, quels que soient mes choix, ce partenaire continuera à me soutenir.”

On sait que vous tenez à ne pas être perçue que comme une sportive de haut niveau.

”C’est important pour tout le monde de ne pas être réduit seulement à son activité principale ! C’est peut-être pour cela aussi que ce partenariat à vie peut surprendre. Dans le sport on a toujours tendance à réduire les athlètes à leurs performances. Tu es important si tu performes et tu ne l’es pas si tu es blessé ou si tu ne l’es pas. Cette reconnaissance est assez marquante, le fait qu’on te porte de l’intérêt que tu sois toujours athlète ou que tu ne le sois plus, ce n’est pas quelque chose qu’on voit souvent dans le sport.”

La campagne “Know you can”, dont vous êtes le visage, a pour thème la confiance en soi. Comment faites-vous, vous-même, pour gérer les moments plus difficiles comme cet été ?

”Je suis quelqu’un d’assez positif et, surtout, concentré sur ce que je fais de manière générale. Cet été n’a pas été aussi difficile qu’il aurait pu l’avoir été les années précédentes. Parce que j’ai mes objectifs à long terme, je sais où je vais, et chaque pas que je fais va dans le sens de ces objectifs, comme les 7.000 points, le record d’Europe et arriver vraiment en forme aux JO de Paris. À partir du moment où les Mondiaux de Budapest ne s’alignaient pas avec ces objectifs, ce n’était pas difficile pour moi de dire : je n’y vais pas. J’ai toujours eu plutôt une vision à court terme, c’est pour cela que j’ai pas mal galéré physiquement et que j’ai ces problèmes de tendons d’Achille depuis trois ans. Il faut donc ne pas reproduire les mêmes erreurs, sinon j’aurai les mêmes résultats. Et s’il faut faire des choix pour aller où je veux aller, je les fais. Je n’ai aucun regret de ne pas avoir été à Budapest sachant que je n’étais pas à 100 %, cela ne m’aurait pas servi.”

Nafi Thiam a prolongé son partenariat avec AXA ce vendredi. ©Frédéric Swennen/AXA

Avez-vous tout de même suivi les Mondiaux à la télévision ?

”Les athlètes belges surtout, et Cynthia (Bolingo) en particulier, forcément ! Ce n’est pas une surprise (sourire). Mais je n’ai pas tout suivi, j’ai été pas mal occupée, j’en ai profité pour faire d’autres choses.”

À quoi a ressemblé votre quotidien ces dernières semaines ?

”Je vais encore à la piste presque tous les jours. L’entraînement continue, même si ce sont des séances alternatives pour ménager les tendons ou de la musculation. Il y a plein de choses que je peux encore faire. C’était ça le but : être capable de continuer à travailler et ne pas pousser pour éviter de se retrouver à l’arrêt et ne pouvoir plus rien faire. C’était le choix le plus malin et quand je vais pouvoir recommencer en octobre, mon corps sera déjà bien prêt. Je n’ai pas eu de période d’inactivité, je fais du cardio de manière générale, du vélo, du renforcement au niveau des pieds, des lancers (javelot, poids), il y a plein de façons de travailler. Ce que je ne fais pas, c’est de la course. Il faut limiter les impacts sur les tendons. Si j’avais fait les championnats, je serais à l’arrêt maintenant.”

Avez-vous vu l’heptathlon ?

”C’était mon week-end d’anniversaire, je suis partie quelques jours avec les copines en Suisse. Je n’ai pas vu la compétition mais j’ai découvert les résultats après.”

Qu’avez-vous pensé du retour gagnant de Katarina Johnson-Thompson ?

”C’est très chouette pour elle ! Elle a connu également pas mal de galères et la voir revenir comme ça à un tel niveau, c’est inspirant pour tout un chacun. Donc je suis très contente pour elle.”

Quel sera votre programme des prochaines semaines et mois ?

”Je vais recommencer les entraînements en Afrique du Sud début octobre. Ce sera plus facile que l’an dernier vu que je serai basée à un seul endroit, à Stellenbosch. Ensuite, il n’y aura certainement pas d’indoor mais pour le reste, on verra plus tard ! Les Jeux ayant lieu début août, s’il faut faire un heptathlon six semaines avant, ce ne sera pas un problème à partir du moment où je suis en bonne santé, il y a assez de temps entre les deux et ce ne sera pas difficile d’en trouver.”