Julian Alaphilippe se confie en marge des Grands Prix québécois : “Sur le Tour, Remco va apporter un plus au duel Pogacar-Vingegaard”

Un des nombreux sujets sur lequel le double champion du monde a accepté de se confier avec son habituelle franchise.

Julian, quel regard portez-vous jusqu’ici sur votre saison 2023 ? Peut-on la qualifier de “contrastée” ?

”Oui, elle a été compliquée jusqu’ici, avec seulement deux succès (NdlR : Ardèche Classic et étape du Dauphiné). Mais j’ai beaucoup appris ces derniers mois, et pas uniquement à propos de mon métier de coureur d’ailleurs. Je tente désormais de préserver un peu plus de temps pour moi, j’essaie de laisser de côté un certain stress. Je veux toujours gagner, évoluer à mon meilleur niveau mais il convient parfois d’accepter que ce n’est pas toujours possible après certains moments difficiles. J’ai pris un peu de recul pour d’abord penser à ma santé en premier lieu, même si j’ai continué à faire tout ce que je pouvais pour être dans les meilleures dispositions. Et comme on dit toujours que le travail paie… Je dois rester patient et ne pas abandonner car il y a encore de belles choses à accomplir dans une fin de saison qui m’emmènera, après Québec et Montréal, sur le Tour du Luxembourg. J’enchaînerai ensuite avec quelques classiques italiennes en amont du Tour de Lombardie et clôturerai l’année lors de la Japan Cup (15/10). Je suis tombé malade lors de la coupure que je me suis accordée juste après le Mondial et sais que j’ai besoin de rythme dans la perspective de ce qui arrive.”

Vous parlez des moments difficiles avec lesquels vous avez dû composer. N’avez-vous pas le sentiment que l’on oublie parfois d’où vous revenez et cette chute terrible sur Liège-Bastogne-Liège la saison dernière ?

”Nous sommes dans une société où tout va vite, mais j’étais le premier à ne pas en reparler à chaque fois car je suis d’une nature positive et je tente d’aller toujours de l’avant. On vit dans un monde où on en veut toujours plus, on y banalise parfois des performances exceptionnelles. Tout devrait être de plus en plus impressionnant… La saison dernière, moi, j’étais juste heureux de remonter sur mon vélo. Cette année est aussi difficile dans le sens où je n’ai pas encore les résultats que j’aimerais avoir, mais je sais que je donne le maximum et que je dois me montrer patient. Je ne doute pas de retrouver mon meilleur niveau. J’ai toujours voulu être à 100 %, j’ai toujours voulu gagner, mais, depuis quelques mois, j’apprends à juste travailler dur et à prendre dans la tronche comme on dit…”

Julian Alaphilippe terminera sa saison sur la Japan Cup. ©James Startt/GPCQM

Quand vous dites avoir appris certaines choses en dehors du vélo, à quoi pensez-vous ?

”J’ai beaucoup appris sur moi-même. L’année dernière, j’ai vraiment touché le fond et mon fils Nino m’a beaucoup aidé dans cette période difficile. Dans ce genre de moments, même si on fait énormément de sacrifices pour notre métier, on comprend qu’il y a aussi la vie à côté de celui-ci et que c’est cela qui demeure le plus important. Je ne suis pas du genre à pleurer et à rappeler sans cesse que je suis tombé car je sais à quel point ce sport est difficile.”

Vos deux années dans la peau de champion du monde ne vous ont-elles pas, d’une certaine manière, essoré mentalement ?

”J’ai essayé d’accepter qu’il n’est pas évident d’être à 100 % toute l’année. Avec le maillot, je me mettais encore plus cette pression. Je m’obstinais à vouloir être top, mais cela ne marche pas tout le temps. Ce n’est pas le maillot qui m’a essoré mais plutôt la manière que j’avais de le voir. Sur chaque course, je me retrouvais au centre de l’attention alors que certaines n’étaient parfois que des épreuves destinées à parfaire ma condition, logiquement sans stress. Mais je suis toujours aussi fier d’avoir les liserés sur les manches de mon maillot et d’avoir vécu cette expérience.”

Comment avez-vous vécu le tumulte et la multitude de rumeurs qui ont parfois entouré votre avenir ? Avez-vous réussi à demeurer serein ?

”Serein, ce n’est pas le mot que j’utiliserais (rires)…. Je me suis toujours remis en question, sans jamais me reposer sur mes lauriers. Je ne suis pas le genre de gars à dire que ce que j’ai déjà accompli est suffisant. Même lorsque j’atteignais mes grands objectifs, je pensais rapidement à ceux d’après. Je ne me suis jamais pris trop la tête avec tout ce qui se passait autour de moi, que ce soit positif ou négatif. Les histoires de contrat, de budget, de sponsor, de résultats, cela fait partie du vélo et c’est normal… J’ai toujours été le premier à tenter d’éteindre les débuts d’incendie tout simplement parce qu’il n’est pas dans ma nature de chercher à faire des vagues. Je n’avais aucune envie d’alimenter ces rumeurs alors que ma priorité était de reprendre du plaisir sur le vélo et de retrouver le chemin de la victoire. Quand je n’entendais parler que de ce genre de trucs autour de moi, je ne trouvais inutile de réagir alors que certaines discussions entre Patrick et moi devaient rester privées. On me pose souvent la question de savoir où je vais l’année prochaine mais je répète que j’ai encore un an de contrat (rires)… Sincèrement, je ne me suis jamais posé la question de savoir où j’évoluerais en 2024 car ce n’est tout simplement pas à l’ordre du jour.”

Vous arrive-t-il de faire profiter Remco Evenepoel de votre vécu sur des choses de cette nature, en lui glissant l’un ou l’autre conseil ?

”Non. Les quelques échanges que nous avons, c’est soit pour le féliciter soit pour discuter sur le groupe WhatsApp des coureurs. Je ne me sens pas véritablement légitime pour lui donner des conseils pour sa carrière ou son avenir. Il se débrouille très bien, je crois (sourire). Mais s’il a besoin, il peut évidemment compter sur moi.”

Marion Rousse a, elle aussi, fait le voyage de l'autre côté de l'Atlantique. ©Panoramic

Avez-vous un temps imaginé l’épauler sur la Vuelta comme vous l’aviez fait l’année dernière ?

”La saison dernière était différente car cette épreuve a très vite fait partie de mon programme avec le seul objectif d’y aider Remco. Cette année, je n’ai en revanche jamais été dans les plans de l’équipe pour le Tour d’Espagne.”

Remco Evenepoel devrait être au départ du Tour de France l’année prochaine, une course sur laquelle vous avez connu de grands moments. Le jugez-vous prêt pour cette nouvelle étape ?

”Oui, quel que soit le résultat de cette Vuelta, je crois que c’est une bonne chose qu’il découvre la Grande Boucle l’année prochaine. La question de savoir s’il est prêt ne se pose même pas selon moi car quand on a gagné le Tour d’Espagne pour sa première participation puis qu’on endosse à nouveau le maillot rouge l’année suivante, la réponse est assez évidente. Ce sera chouette à suivre car sa présence sur le Tour va apporter un truc en plus au duel Pogacar-Vingegaard, il pourra peser sur la course. Il ne se contentera pas de l’ambition d’un top 10…”