Un grand rendez-vous de montagne pour cette 13e étape, avec une arrivée au sommet du mythique Col du Tourmalet.

L’avis de Maxime Monfort

”La treizième étape de cette Vuelta, entre Formigal et le Col du Tourmalet, est courte, avec 135 kilomètres. Mais c’est la première très grande étape de montagne de ce Tour d’Espagne. Il y aura le col d’Aubisque, celui de Spandelles, ce sont des montées très longues et très difficiles. Et puis il y a cette arrivée en altitude, au sommet du Tourmalet en passant par Luz-Saint-Sauveur. Au bout de 19 kilomètres à plus de 7 % de moyenne. Ce sera vraiment une des étapes reines de cette Vuelta, tout en sachant qu’elle est courte et sera donc très explosive. Le spectacle sera assuré à coup sûr !”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta