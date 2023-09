Vuelta 2023 : Remco Evenepoel lâché prématurément et à plus de 5 minutes, la Jumbo contrôle à 55km de l'arrivée (direct)

Et malgré le nom de "Tour d'Espagne", cette étape sera particulièrement française, avec trois cols mythiques : le col d’Aubisque (16,6 km à 7 %), le terrible col de Spandelles (10,4 km à 8,1 %) avant l’arrivée au sommet d’un col tout aussi mythique : le col du Tourmalet (18,8 km à 7,4 %). Tout cela réparti en 135 kilomètres à peine de souffrance.

Inutile de dire que les favoris n'auront plus la possibilité de se cacher, et que la possibilité que cette étape se finisse en grand groupe est plutôt infime. On devrait y voir plus clair parmi les candidats réels à la victoire finale à Madrid.

Toujours solidement accroché à son maillot rouge, Sepp Kuss passe un examen important. S’il parvient à rester au contact des meilleurs, il pourra réellement commencer à rêver d’une victoire dans cette Vuelta. Mais il faudra également voir quelle sera la tactique élaborée par l’équipe Jumbo-Visma qui dispose toujours de Roglic et Vingegaard en embuscade. Face à l’armada néerlandaise, Remco Evenepoel se tient prêt et espérera s’accrocher.

Le direct

On sait que cette étape peut être fatale pour de nombreux favoris, et Almeida est prématurément la première victime. Le Portugais de la UAE qui pointe à la sixième place est déjà en difficulté dès les premières pentes. L'étape risque d'être bien longue pour lui.

Remco Evenepoel lâché

Catastrophe pour le Belge, visiblement dans un mauvais jour. Le Belge est déjà distancé dans le Col de l'Aubisque, et se retrouve dans le groupe d'Almeida. Au sommet du col, le Belge compte plus de 1:30 de retard et est seulement accompagné de 5 équipiers, le groupe d'Almeida allant plus vite que lui... Le Belge n'a pas une bonne tête. Maladie, fringale? Dans tous les cas, il semble pratiquement acquis que le coureur de chez Soudal abandonne toute ambition de doublé.

Dans la descente du Col de Spandelles, Cras et Uijtdebroeks sont toujours présents dans le groupe des favoris, au contraire d'Evenepoel qui compte 6 minutes de retard et abandonne tout espoir de podium.