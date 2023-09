Vuelta 2023 : Cian Uijtdebroeks termine 5e au Tourmalet : “Fantastique d’avoir pu suivre les meilleurs”

Dans le Col du Tourmalet, Uijtdebroeks, 20 ans, s’est retrouvé dans un groupe avec Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Sepp Kuss, Enric Mas et Juan Ayuso. “C’est fantastique que j’aie pu suivre les meilleurs. Cet été, je regardais encore ces coureurs sur le Tour de France. Lorsque j’avais appris que Vingegaard, Roglic et tous ces gars-là allaient être au départ, je me suis demandé si rouler pour le classement général était encore une option.”

Cette performance permet à Uijtdebroeks de grimper à la 9e place au classement général. “J’espère vraiment me battre pour un top-10 mais d’un autre côté, je peux encore faire beaucoup d’erreurs parce que c’est mon premier grand tour. Nous ne savons pas comment cela va se passer. Mais jusqu’à présent, tout se déroule très bien.”

Seul point noir pour le Hannutois, des plaies de selle qui le gênent sur son vélo. “Pendant la journée, je n’arrivais pas à m’asseoir sur mon vélo. Je me suis ensuite dit de ne pas y penser et de me concentrer sur la course. Sur le Tourmalet, je ne pensais plus à rien”, a conclu Uijtdebroeks.