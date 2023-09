Remco Evenepoel: "Je dois croire en moi"

N’allez pas croire qu’il se fait, pour autant, du mouron avec ce petit rapproché du Slovène. "21, 23 ou 27 secondes avant les deux étapes qui nous attendent, cela ne fait aucune différence", assène-t-il.

Cela tend, en revanche, à montrer que le triple ancien vainqueur de la Vuelta est bien décidé à viser une quatrième victoire, même si son équipier Sepp Kuss mène toujours la danse et commence à croire en ses chances. "Je vais essayer de gagner cette Vuelta, a même dit l’Américain, pour la première fois. J’ai confiance en moi."

N’allez pas croire (non plus) qu’il y a un désaccord au sein du navire néerlandais. Loin de là ! "Peu importe qui s’impose à Madrid, du moment que c’est l’un d’entre nous, sourit l’actuel maillot rouge. Jonas et Primoz ont déjà gagné des grands tours. Moi, je découvre ce qu’est le leadership."

50 kilomètres d’ascension

Remco Evenepoel se tient prêt à réagir à tous les scénarios, ce vendredi dans une étape royale. Avec le col de Portalet (4,4 km à 5,4 %), le col de l’Aubisque (16,6 km à 7 %), le col de Spandelles (10,4 km à 8,1 %), le col du Tourmalet (18,8 km à 7,4 %) et une arrivée à 2115 mètres d’altitude au sommet de cet habituel géant du Tour de France, il y aura plus de 50 bornes d’ascension et un dénivelé positif de 4 300 mètres. De quoi faire peur ! "On va rester calme et se dire que les jambes parleront, précise Remco Evenepoel. Même si c’est costaud, un effort d’une heure est un peu comparable à ce que je fais lors d’un long contre-la-montre." Sauf que, cette fois, cette montée finale arrivera après trois autres ascensions corsées.

"Il n’y aura pas un seul moment de répit, mais je suis prêt et mes équipiers aussi, assure le vainqueur de 2022. Ce sera sans doute l’une des plus difficiles, si pas la plus difficile étape de toute la Vuelta. Ce sera une journée très importante, c’est certain. On peut s’attendre à une étape très spectaculaire. Les Jumbo-Visma auront sans doute un plan, mais nous sommes prêts à leur répondre. Je dois croire en moi et me dire que j’aurai des bonnes jambes toute la journée."

Ce sera d’autant plus crucial pour réagir du tac au tac au message envoyé ce jeudi par un Roglic joueur. " Il a dépensé plus d’énergie que moi en faisant cela. J’espère que ça jouera en ma faveur ce vendredi. On verra bien. C’est une situation spéciale, puisqu’ils ont trois gars bien placés. Ce n’est pas toujours évident de gérer une telle opposition mais, je le répète, je pense que nous sommes prêts. Je suis capable de défendre, mais aussi d’attaquer moi-même."

Evenepoel veut aussi se servir de ce qu’il a appris des duels entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ces deux dernières années au Tour de France pour faire basculer la situation en sa faveur. "J’ai plusieurs cordes à mon arc et eux aussi. Ça promet deux journées passionnantes. On y verra plus clair samedi soir."

Si Evenepoel a pris le pouvoir à ce moment-là, il aura déjà réussi un exploit XXL. Et il sera placé dans des conditions optimales pour aborder une dernière semaine où d’autres batailles en altitude l’attendront.