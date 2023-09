Une explosion que ne craint pas Grischa Niermann, directeur sportif de Jumbo-Visma, qui se montre optimiste avant l’étape du jour : “C’est une journée très importante, mais nos coureurs sont en bonne condition. Ils sont en bonne santé, frais et en forme”, a-t-il expliqué au Laatste Nieuws ce vendredi matin, “Idéalement, nous aimerions creuser davantage l’écart avec Kuss aujourd’hui. Mais la concurrence est rude.”

Pour lui, les rivaux de Jumbo-Visma “doivent attaquer aujourd’hui.” Mais cela ne lui fait pas peur : “Nous savons comment y répondre. Nous verrons ensuite ce que cela donnera. Qui, parmi nous, roulera pour qui si un écart doit être comblé ? Vous verrez. Nous en avons évidemment discuté.”

Grischa Niermann est également revenu, sans trop en dire, sur le leadership au sein de l’équipe néerlandaise avec trois cartes dans le top 7 du classement général actuel : Roglic et Vingegaard sont venus ici pour gagner la Vuelta. C’est toujours le cas. Mais ils doivent aussi beaucoup à Sepp. L’éventualité de lui faire une faveur va rentrer en ligne de compte. De plus, c’est une course taillée sur mesure pour Kuss. Il a déjà prouvé qu’il faisait partie des meilleurs grimpeurs.”

D’ailleurs, pour le directeur sportif de la formation Jumbo-Visma, le coureur américain sera toujours leader du classement général ce soir : “Oui, Kuss sera toujours en rouge après la journée d’aujourd’hui. Et oui, Roglic et Vingegaard seront également toujours dans le top 10 après cette journée.”

Jumbo-Visma ne manque décidément pas de confiance.