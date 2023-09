Une étape courte (150,6 km), avec peu de dénivelé et avec un final en descente. Tous les ingrédients sont réunis pour assister à un sprint pour la victoire d'étape.

L'avis de Maxime Monfort

”Cette douzième étape de cette Vuelta se dispute entre Olvega et Saragosse, sur 151 kilomètres. Le profil est très plat. C’est une des deux étapes les plus faciles de ce Tour d’Espagne, avec moins de mille mètres de dénivelé. Donc, à coup sûr, on devrait assister à un sprint. Il faut cependant toujours faire attention au vent, en fonction des conditions météo. Mais normalement, ce sera un sprint massif dans les rues de Saragosse.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta