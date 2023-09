Remco Evenepoel, c'est deux fois plus de jours de stages que de courses en 2023

Cette remarque vaut pour les coureurs eux-mêmes. Et davantage pour certains que pour d’autres. Si les uns ne jurent que par l’accumulation des jours de course, si d’autres y sont contraints par des impératifs liés au contrat qui les lient à leurs équipes respectives, il existe une troisième catégorie : celle des spécialistes des stages. Prenez Jonas Vingegaard. Le double vainqueur du Tour de France enchaîne les périodes en altitude dont il ne sort que pour prendre part à des épreuves par étapes. C’est simple : en 2023, le Danois de la Jumbo-Visma n’a pas participé à une course d’un jour. Cian Uijtdebroeks n’en est pas à cette extrémité mais depuis la fin juin et les championnats de Belgique, il a aussi passé sa vie en montagne, loin des pelotons. “Je suis seul avec la nature et mes watts et ça me va très bien comme ça”, nous avait-il confié quelques jours avant la Vuelta.

Les jours de course des Belges. ©IPM Graphics

Remco Evenepoel enchaîne, lui aussi, les périodes d’entraînement. Depuis le début de l’année, il ne compte que 45 jours de course. Il en sera à 55 le jour de l’arrivée de la Vuelta, le 17 septembre à Madrid. C’est beaucoup moins qu’Oliver Naesen, le Belge qui roule le plus en compétition – il totalise 73 jours de course jusqu’à présent.

guillement "Se retrouver seul, loin de tout, pendant des assez longues périodes ne lui paraît pas contraignant."

Dans le chef du champion de Belgique, il s’agit d’un choix mûrement réfléchi. “Remco a besoin de ces stages pour répéter des efforts à très haute intensité après s’être construit une base", explique Koen Pelgrim, son entraîneur. “Se retrouver seul, loin de tout, pendant des assez longues périodes ne lui paraît pas contraignant, poursuit Patrick Lefevere. Il a un tel sens du perfectionnisme qu’il ne laisse rien au hasard.”

Il aime changer d’endroit

Et puis, chez Soudal Quick-Step, on a compris que le champion du monde 2022 n’est jamais aussi fort que lorsqu’il sort de l’un de ses nombreux stages. ” Je n’ai pas besoin de faire beaucoup de courses pour trouver mon rythme, dit-il. Je suis compétitif dès la première course qui suit un long stage.” Vous voulez des exemples ? En avril, il a gagné Liège-Bastogne-Liège après avoir passé trois semaines sur les pentes du Teide, à Tenerife. Fin juillet, il s’est adjugé la Clasica San Sebastian pour la troisième fois après un nouveau séjour de 21 jours au Passo San Pellegrino, à Val di Fassa, en Italie.

Si on ajoute à cela, les trois semaines passées à Ténérife début mars, les dix jours à Denia entre la Doyenne et le Giro et autant en Andorre avant la Vuelta, Remco Evenepoel a passé près de trois mois en stage (83 jours exactement) cette année, soit près du double de jours de course. “Il sait que c’est le prix à payer pour progresser en vue des grands tours, continue Lefevere. Mais c’est impressionnant parce qu’il ne semble pas voir ça comme un sacrifice, alors que ce ne doit pas être évident du tout.”

Alors que certains ont leurs repères et leurs habitudes, le Brabançon de 23 ans, lui, aime changer régulièrement d’endroit. “Découvrir Andorre avant la Vuelta lui a permis de reconnaître certains cols espagnols tout en s’entraînant en terrain inconnu”, conclut le manager de Soudal Quick-Step, toujours aussi admiratif devant cette vie presque monacale.