Légende du cyclisme, Miguel Indurain reste à l’ombre: "Il a bousculé l’image du grimpeur espagnol"

S'il n'exclut pas totalement de rendre visite aux organisateurs de ce Tour d'Espagne un de ces quatre matins, le sphinx de Navarre ne cherche pas à faire parler de lui. Alors que beaucoup de cyclistes souhaitent demeurer dans le milieu une fois leur carrière terminée, l'ancien leader de l'équipe Banesto en demeure éloigné. Simplement, parce qu'il n'a pas envie d'être placé sous les projecteurs.

C'est que le bonhomme a toujours été silencieux, voire très réservé. Ces anciens rivaux louent son humilité et sa gentillesse. "Indurain me rend malade parce qu'il est impossible d'arriver à le détester", avait glissé, un jour, le Britannique Chris Boardman. "Il ne provoque ni haine ni colère. C'est un gars sympa et un vrai champion."

Le jour de sa retraite illustre parfaitement ce trait de caractère. C'était le 2 janvier 1997. Le roi Miguel avait convoqué la presse espagnole et internationale pour une conférence de presse. Dans une salle pleine à craquer de l'hôtel NH de Pamplune, le plus prestigieux coureur espagnol de l'histoire entérina solennellement la fin de sa carrière.

"Je viens vous annoncer mon retrait définitif du cyclisme professionnel", se contenta-t-il de dire à une assemblée médusée.

C’était la fin d’un des plus grands chapitres du cyclisme ibérique. Si sa particularité la plus marquante est d’avoir remporté le Tour cinq fois de suite, le champion peut se targuer d’autres faits majeurs. Il est le seul à avoir réalisé le doublé Giro-Tour deux années de suite (1992 et 1993). Il s’empara aussi du record de l’heure, en 1994 à Bordeaux, devint champion du monde du contre-la-montre l’année suivante et champion olympique du chrono douze mois plus tard. Bref, un palmarès long comme le bras.

Indurain, sur le Tour de France en 1989 ©Presse Sports

"Mais Indurain, ce n'est pas qu'un palmarès", nous explique Pedro Delgado. "Il a, notamment, bousculé l'image du grimpeur espagnol. En plus de cela, il a montré la voie à d'autres champions espagnols. Beaucoup se sont inspirés de lui. Certes, il n'était peut-être pas le coureur le plus spectaculaire mais il a fait comprendre que l'important n'est pas forcément d'attaquer à tout-va, sinon de gagner."

"Indurain a cassé les codes", enchaîne José Ezquerro, journaliste au quotidien As. "Quand il est arrivé, l'Espagne n'avait jamais vu un coureur grand, puissant et doué dans l'effort solitaire avant d'être un bon grimpeur. Si on y regarde bien, il a été le seul coureur à mettre à mal ce cliché. Delgado avait fait du bien au sport espagnol en gagnant le Tour en 1988, Indurain l'a carrément décomplexé en dominant sa discipline pendant cinq ans."

Malgré ses douze succès d'étape sur le Tour et ses quatre autres au Giro, Indurain n'a jamais pu être prophète en son pays. En huit participations, il n'est, en effet, pas parvenu à remporter la Vuelta. C'est même après avoir abandonné en 1996 que lui vint l'idée de passer une fois pour toutes à autre chose. "Il y a comme ça des courses qui se refusent à vous durant toute votre carrière alors qu'elles ont tout pour vous convenir, rappelle Delgado. Regardez Primoz Roglic au Tour !"

À 58 ans, il ne cherche pas la lumière des projecteurs

Aujourd’hui, Indurain ne rumine pas sa frustration de ne pas avoir gagné les trois Grands Tours. Il est passé à autre chose, sans la moindre difficulté. À 58 ans, ce fils d’agriculteurs vit tranquillement dans le centre de Pampelune avec sa femme, Marisa. Il aime prendre son vélo pour effectuer de longues promenades. Quant à ses trois enfants, ils ont bien grandi. Miguel junior, l’aîné, a renoncé depuis longtemps à marcher sur ses pas. Diplômé en administration et gestion d’entreprises, il vit à Majorque où il dirige une société d’événementiel dans le secteur du cyclisme de loisirs. Ion et Ana, les deux plus jeunes de la fratrie, joue au handball. Ils naviguent donc tous loin du milieu qui a fait la renommée de leur prestigieux paternel.

Le quintuple vainqueur de la Grande Boucle se contente d’être membre du jury du prix Prince des Asturies et ambassadeur pour des produits issus de l’agriculture biologique, à la demande de la Commission européenne. Il est également vice-président de la fondation visant à promouvoir le sport en Navarre et qui porte son nom. Et son patronyme reste lié au Grand Prix Estella.

Pour le reste, Indurain-le-taiseux vit de ses rentes. Au sommet de sa carrière, il aurait perçu quelque deux millions et demi d’euros par an. Mais jamais il ne s’en est vanté. Miguel Indurain est ainsi fait.