Kuss a terminé à la 13e place du chrono à 1:29 du vainqueur Filippo Ganna. "Je me suis senti détendu", a déclaré l'Américain au micro des organisateurs. "C'est la première fois que je pars dernier d'un contre-la-montre, donc c'est la première fois que personne ne me dépasse dans un contre-la-montre. J'ai essayé de garder les choses simples, de profiter de la journée et d'appuyer le plus fort possible sur les pédales. Je me sentais bien et je suis content de la façon dont ça s'est passé"

Le coureur de Jumbo-Visma a néanmoins perdu du temps par rapport aux candidats au maillot rouge Remco Evenepoel ou son équipier Primoz Roglic. Au classement général, il compte 26 secondes d'avance sur Marc Soler et 1:09 sur Evenepoel. "C'est toujours un bon avantage mais avec ce qui va arriver, une minute peut être perdue dans une étape ou même une montée. Il y a de belles étapes qui viennent et il peut se passer beaucoup de choses", a conclu Kuss.