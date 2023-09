Vuelta : Remco Evenepoel n'a pas roulé son "meilleur chrono" mais reste positif

"Ce n'était pas mon meilleur chrono", a confié Evenepoel au micro d'Eurosport. "Après les dix premières minutes, je savais que ce serait difficile. Je dois essayer de comprendre pourquoi j'ai perdu du temps. C'est dommage de ne pas avoir gagné mais on peut être satisfait par rapport au classement général."

Evenepoel occupe désormais la 3e place du général avec 1:09 de retard sur l'Américain Sepp Kuss. "Sepp reste un coureur à surveiller mais la Vuelta est encore longue. Il y a encore des opportunités à venir. Je reste sur trois bonnes journées et on va construire là-dessus pour la suite."

Le champion de Belgique a notamment repris 20 secondes à Primoz Roglic et un peu plus d'une minute à Jonas Vingegaard. "C'est une bonne chose", a ajouté Evenepoel devant la presse belge. "C'est déjà une belle avance mais la Vuelta est loin d'être finie. Ces dernières semaines, j'ai plus travaillé sur les longues ascensions qu'avec le vélo de chrono car la Vuelta n'allait pas se jouer sur ce contre-la-montre."

Contrairement aux championnats du monde, Evenepoel a cette fois été battu par Filippo Ganna. "Un chrono dans un grand tour est toujours différent. Ganna a pu en quelque sorte s'économiser pendant neuf jours. Si j'avais pu courir de la même manière, j'aurais peut-être gagné. Mais je ne vais pas utiliser cela comme excuse. Perdre 16 secondes sur Ganna, ce n'est pas mauvais. Si je voulais perdre contre quelqu'un, c'était contre lui."

Vainqueur de la 3e étape, Evenepoel devra encore patienter pour décrocher un deuxième bouquet dans cette Vuelta. "Ce n'est pas un secret que j'aurais aimé gagner ce chrono mais je dois vivre avec. Je dois maintenant poursuivre sur ma lancée du week-end dernier. Je me sentais meilleur chaque jour la semaine dernière."