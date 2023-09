Place au seul contre-la-montre individuel de ce Tour d’Espagne 2023. Un parcours ultra rapide, à l’exception d’une montée après 7 kilomètres.

L’avis de Maxime Monfort

”Cette dixième étape de cette Vuelta se déroule sous la forme d’un contre-la-montre individuel à Valladolid, sur une distance de près de vingt-six kilomètres (25,8 km). Dans l’ensemble, c’est un parcours très roulant. Mais il faudra quand même noter qu’après sept kilomètres de course, il y a une montée d’environ six cents mètres à 7 % de moyenne. Ce sera pour casser le rythme des coureurs et il faudra la négocier au mieux. Tout comme la descente qui suit après. Mais, dans l’ensemble, c’est un parcours très roulant pour cette dixième étape.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta