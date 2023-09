Vuelta 2023 : Remco, c’est l’heure de montrer qui est le champion du monde !

guillement "J'espère que le maillot arc-en-ciel me portera jusqu'à la victoire."

”Ça va être spécial et j’espère que cette tunique me portera jusqu’à la victoire. Ce chrono sera une affaire de spécialistes et j’espère vraiment que je serai le meilleur d’entre eux”, explique-t-il. Il éprouve davantage de difficultés au jeu des pronostics. “Ma plus grande motivation est de gagner une 2e étape dans cette Vuelta. En principe, de tous les coureurs visant une bonne place au classement général, je suis celui à qui cet effort doit le mieux convenir. Ce serait très bien si je pouvais prendre une demi-minute à mon plus proche poursuivant, mais c’est un souhait assez ambitieux parce que Roglic, Vingegaard et Ayuso sont en forme, eux aussi.”

L’an dernier, Remco Evenepoel avait écrasé la concurrence dans le chrono d’Alicante (30,9 km). Son premier dauphin, Roglic, lui avait concédé 48 secondes et il avait fondé les bases de son futur succès final. “Je n’ai pas reconnu le parcours parce qu’il n’est pas très technique et parce que me rendre à Valladolid était compliqué. Il fallait aller en avion jusqu’à Madrid, puis prendre une voiture. Mais je sais qu’il y a une bosse après 4, 5 bornes et qu’après, c’est tout droit jusqu’à l’arrivée. Comme on annonce du soleil et pas de vent, ça devrait aller très vite.”

Ira-t-il assez vite pour augmenter l’avance qu’il a sur Roglic (0:07), Vingegaard (0:11), Mas (0:11) et Ayuso (0:21) ? Il veut, en tout cas, se souvenir des excellentes sensations qu’il avait eues il y a trois semaines à Glasgow. “Si je suis dans la même forme ? Non, parce que j’ai neuf jours de course dans les jambes et que la fatigue commence à s’installer. Mais c’est le cas pour les autres, également.”

Le champion du monde se méfie, donc, particulièrement des deux leaders de la Jumbo-Visma et de l’Espagnol. Le prodige d’UAE Team Emirates est le dernier à l’avoir battu dans cet exercice. C’était au Tour de Suisse, mais le Belge était resté neuf jours sans s’entraîner après avoir eu le Covid. Quant au champion olympique de la discipline, il semble moins à l’aise quand ça ne grimpe pas. Et il a été largement devancé par Evenepoel à la Vuelta 2022 et lors des deux chronos du dernier Giro. En Italie, notre compatriote, qui présentait déjà les symptômes du coronavirus, avait laissé le Slovène à 0:17. Finalement, Jonas Vingegaard se présente comme la grande inconnue. On se souvient que le Danois a survolé le chrono de Combloux durant le Tour de France. Sur 22,4 km, il avait mis 1:38 à Tadej Pogacar et 2:51 à Wout van Aert, ses deux plus proches poursuivants. Reste que le Danois, qui n’a plus affronté Evenepoel dans cet exercice depuis Tirreno-Adriatico en 2022, dit ne pas avoir les jambes du Tour. À Tirreno, notre compatriote s’était classé 2e à 0:11 de Filippo Ganna et le Nordique, 27e à 0:53. Le double vainqueur du Tour de France a eu beau souffrir de problèmes gastriques pendant quelques jours, on est curieux de la voir en action.

Et Sepp Kuss dans tout ça ? Le troisième larron de la brigade Jumbo-Visma n’est pas un spécialiste du chrono, loin de là, mais il compte quand même 2:22 d’avance sur Evenepoel au classement général. “J’en tiens compte et je pense qu’il constituera une menace jusqu’au bout mais j’en fais un outsider, pas un favori à la victoire finale.” C’est vrai qu’il a montré des signes de faiblesse lors des deux étapes de ce week-end.

guillement "On peut-être s'unir avec Almeida, Ayuso et Mas."

”Cela dit, sa présence change la donne et les Jumbo ont trois atouts dans leur manche, a conscience Remco Evenepoel, qui s’imagine une alliance pour combattre le collectif jaune et noir. On peut peut-être essayer de s’unir contre eux avec Almeida, Ayuso et Mas.”

Avant d’y penser, il y a donc un chrono à rouler. Où seules les jambes parleront. “Pour moi, ce contre-la-montre ne sera pas décisif comme il le fut l’année dernière, mais il est important d’y réussir un bon truc parce qu’après il y aura encore beaucoup de montagne.”

Mais Remco Evenepoel, qui a reconnu plusieurs étapes périlleuses, dont celles du Tourmalet et de l’Angliru, aura le temps d’y penser plus tard. Dans l’immédiat, il doit faire honneur à son statut de champion du monde du chrono.