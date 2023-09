Le grand test de Cian Uijtdebroeks va commencer à la Vuelta : “On a beaucoup d’ambition avec lui”

Pourtant, le très prometteur jeune coureur d’Abolens n’a pas été épargné par la poisse depuis le départ de cette Vuelta à la fois rocambolesque et dantesque. Il a été victime de plusieurs chutes. “Raison pour laquelle j’ai souffert sur l’étape de samedi”, a-t-il commenté, quand il a perdu une minute et dix secondes sur Primoz Roglic, se relayant avec Lenny Martinez, qui portait le maillot rouge de leader et avec lequel il bataillait chez les juniors sur les épreuves montagneuses il y a à peine deux ans. La journée de repos tombe donc à pic pour l’ancien vainqueur du Tour de l’Avenir. Avant d’attaquer la seconde semaine de cette Vuelta. Et d’arriver vraiment… en terre inconnue, dès ce mardi, sur la dixième étape de ce Tour d’Espagne. Car le jeune coureur de 20 ans n’a jamais effectué une course de plus de neuf étapes. Bien présent sur les épreuves d’une semaine au plus haut niveau, World Tour, cette saison (6e du Tour de Romandie, 7e du Tour de Suisse, 9e de celui de Catalogne ou 3e du Sibiu Tour), il va donc voir comment son corps réagit au fil des semaines (le Tour de l’Avenir, l’an passé, comptait neuf étapes).

”Pour l’instant, Cian et Alexander Vlasov sont au même niveau dans la hiérarchie de l’équipe, a indiqué, au Nieuwsblad, son directeur sportif Jean-Pierre Heynderickx. Concernant Cian, le plus important est qu’il apprenne, qu’il aille à Madrid. Il a déjà progressé au niveau de la confiance et de l’utilisation de coéquipiers. On a beaucoup d’ambition avec lui, c’est un super talent. Mais nous ne voulons pas lui mettre trop de pression. On va continuer de voir comment cela passe au jour le jour.”

Avec directement un solide test, ce mardi, sur le contre-la-montre de Valladolid, pour celui qui a déjà charmé les suiveurs et le grand public avec son enthousiasme et ses sourires.