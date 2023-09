Euro de cyclisme: Wout van Aert et Lotte Kopecky emmèneront la sélection belge

Wout van Aert, Arnaud De Lie, Jasper De Buyst, Tim Declercq, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Edward Theuns et Nathan Van Hooydonck défendront les couleurs belges dans la course en ligne élites messieurs des championnats d'Europe de cyclisme, qui se déroulera le dimanche 24 septembre entre Assen et le Col du VAM, en province de Drenthe aux Pays-Bas, a annoncé mardi la fédération belge de cyclisme. Stan Dewulf, Bert Van Lerberghe et Florian Vermeersch sont réserves.