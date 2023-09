Vuelta 2023: la question du jour : Combien de temps Remco Evenepoel va-t-il prendre à Roglic et Vingegaard au contre-la-montre de Valladolid ?

Tous les Belges espèrent que le Brabançon aura toujours des jambes de jeu trois semaines après l’échéance mondiale ; S’il espère reprendre deux minutes au maillot rouge Sepp Kuss, il est plus difficile de faire des projections en termes de temps par rapport à Roglic et Vingegaard. Lorsqu’il fut champion olympique il y a deux ans à Tokyo, le Slovène avait mis 2:19 à Remco Evenepoel (9e) sur 44,2km. Mais les données ont bien changé depuis lors. Au Japon, notre compatriote était fatigué physiquement et mentalement après une trop lourde période d’entraînement. Depuis, il a inversé la tendance sur le triple vainqueur de la Vuelta. Certes, celui-ci l’a encore battu au tour du Pays basque mais c’était sur 7,5 km et le Brabançon a remporté leurs trois dernières confrontations. L’an dernier, lors du chrono d’Alicante, également placé en plein milieu de la Vuelta, Remco Evenepoel avait mis 48 secondes à Roglic, deuxième ce jour-là. C’était sur un profil similaire à celui de demain mais sur une distance un peu plus longue (30,9 km). Même si le Slovène a des jambes de feu et dit monter en puissance au fil des jours, notre compatriote devrait le devancer ce mardi sur 25 km. En mai au Giro, il avait remporté les deux chronos. Surtout, il avait gagné celui de la 9e étape dans des conditions très particulières, puisqu’il souffrait déjà du Covid. Ce qui ne l’avait pas empêché de laisser Roglic à 17 secondes sur 35 bornes. Il faut espérer qu’Evenepoel porte l’écart à une vingtaine de secondes ce mardi, parce qu’il restera, ensuite, beaucoup de montagnes où les Jumbo-Visma, Roglic en tête, lui mettront la pression.

Jonas Vingegaard, de son côté, prendra le départ du chrono de Valladolid avec plein de points d’interrogation. Les points de comparaison avec Remco sont rares, puisqu’ils ne se sont affrontés qu’à deux reprises. La première, c’était au Tour de Romandie 2019. Il y a quatre ans déjà. À l’issue des 17 km, Roglic s’était imposé, Evenepoel avait terminé 15e à 0:53 et Vingegaard 53e à 1:42. Finalement, leur seul point de comparaison date de Tirreno-Adriatico 2022. Au terme de 13,9 bornes que Filippo Ganna avait survolées, Remco s’était classé 2e à 0:11 de l’Italien, alors que le Danois n’avait fini que 27e à 0:53.

Mais depuis Vingegaard a pris une autre dimension et on est curieux de le voir en action après la domination outrancière qu’il avait exercée sur le chrono de Combloux où il avait mis 1:38 à Tadej Pogacar et 2:51 à Wout van Aert, ses deux plus proches rivaux. C’était sur 22,4 km et la performance du Nordique avait fait parler d’elle. Van Aert, pourtant son équipier, avait d’ailleurs dit : “Je suis le premier des gens normaux.” Certes, le parcours était nettement plus vallonné que celui de demain, mais Vingegaard avait évolué à un niveau stratosphérique. La vraie est question est de savoir dans quelle forme il sera ce mardi.