Lors de sa traditionnelle conférence de presse du jour de repos, Remco Evenepoel ne semblait pas être au courant que les fortes intempéries qui ont sévi dimanche soir sur Valladolid ont fortement contrarié les plans de certaines équipes.

Si l’avion des Soudal Quick-Step, Jumbo-Visma et quelques autres formations est arrivé à heure et à temps à Valladolid, un deuxième vol a, lui, été annulé. Du coup, la plupart des coureurs ont dû en prendre un autre en direction de Madrid, celui-là. “De là, il a encore fallu aller en bus jusqu’à Valladolid, a écrit Jetse Bol, de l’équipe Burgos BH, sur les réseaux sociaux. J’étais dans mon lit à 3 heures du matin. Du coup, ce serait bien si le contrôleur antidopage pouvait me laisser dormi jusqu’à 11 heures.”

Quand on connaît l’importance d’une journée de repos, il est certain que ces coureurs se seraient bien passés d’une telle mésaventure.