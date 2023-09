Les Jumbo-Visma ont l’embarras du choix pour remporter la Vuelta 2023

Pas tellement pris au sérieux sur le moment, le Slovène savait sans doute que son fidèle lieutenant tenait la grande forme, malgré ses participations (très actives) au Giro et au Tour de France.

Vainqueur jeudi à Javalambre, l’Américain installé à Andorre a pris le maillot rouge samedi. Ce qui, vu le caractère très enjoué du bonhomme, avait plu à pas mal de monde. “Cette fois, je n’ai vidé que la moitié de la bouteille de champagne, avait-il rigolé à sa descente du podium à Xorret de Cati. Parce que jeudi, je l’avais avalée d’un seul coup et que j’avais directement eu la tête qui tournait. Il faut me comprendre, je ne suis pas habitué à gagner une étape et encore moins à être en tête d’un classement général.”

guillement "Je ne pensais pas du tout me retrouver dans une telle situation."

Le voilà désormais avec 43 secondes d’avance sur Marc Soler, son plus proche poursuivant, et 2:22 sur Remco Evenepoel. “Je ne pensais pas du tout me retrouver dans une telle situation après neuf jours de course. Où cela me mènera ? Je ne sais pas du tout. Je vais tout donner au chrono de mardi et on verra par la suite.”

De toute façon, le trident jaune et noir a encore le temps de choisir quel coureur il protégera. “On décidera à l’entame de la dernière semaine en fonction des classements et des états de forme respectifs”, poursuit Kuss.

D’ici là, le rouleau compresseur jaune et noir a bien l’intention de continuer à mettre la pression sur ses adversaires et, principalement, Evenepoel, comme il l’a fait avec Tadej Pogacar au Tour de France 2022. “Je me sens de mieux en mieux au fil des jours”, assure, en tout cas Roglic, déjà triple lauréat de la Vuelta. De son côté, Jonas Vingegaard reste un peu plus en retrait. “Il n’a pas encore retrouvé ses jambes du Tour”, précise Grischa Niermann, le directeur sportif.

La hiérarchie se fera peut-être déjà naturellement mardi à l’occasion du contre-la-montre (25 km) de Valladolid. On sait que Primoz Roglic excelle dans cet exercice, même s’il n’a sans doute plus le même niveau qu’il y a deux ans quand il fut sacré champion olympique. Quant à Jonas Vingegaard, on se souvient qu’il avait écrasé la concurrence – et même Tadej Pogacar – lors du contre-la-montre de Combloux durant la Grande Boucle, en juillet dernier.

Une donnée qui peut tourner à l’avantage de Remco Evenepoel: durant le contre-la-montre, chaque coureur sera face à lui-même. Les Jumbo-Visma ne pourront, donc, pas s’appuyer sur cette force collective qui les rend si dangereux.