Vuelta 2023: Remco Evenepoel a réussi son double test avec mention

Il faut dire que même si les routes étaient un peu meilleures vers 17 heures lorsque les premiers arrivèrent au sommet de l’Alto Caravaca de la Cruz (8,1 km à 5,4 % de moyenne), il y avait de la boue partout. Le parking de presse ressemblait d’ailleurs plus à une piscine brune qu’à une aire en terre battue. Ce final ubuesque donna lieu à des images surréalistes quand le groupe des favoris s’arrêta littéralement de rouler durant les deux dernières bornes. Primoz Roglic et Sepp Kuss, d’humeur très joyeuse, faisaient le bonheur des courageux spectateurs présents le long de la route et tout heureux de pouvoir immortaliser ses sourires avec leurs téléphones portables.

guillement "Cela n’avait rien d’agréable et on ne se sentait pas en sécurité."

Le Slovène avait accéléré pour tenter de grappiller quelques secondes à Remco Evenepoel. En vain. Le Brabançon estime que l’organisation a pris une décision inévitable. “L’ultime kilomètre n’était pas à faire (à fond). Cela n’avait rien d’agréable et on ne se sentait pas en sécurité sur le vélo, même en roulant tout doucement. Lorsque Roglic a attaqué, ma roue arrière a glissé. Du coup, je n’ai pu rester dans son sillage.”

Le Brabançon a tenu son rang et passé le test haut la main. Cela avait déjà été le cas la veille après l’ascension du Xorret de Cati (3,8 km à 11 %). Où il avait été devancé au sprint par Roglic, qui avait pris quatre secondes de bonifications de plus que lui. “J’avais les jambes pour gagner et je laisse filer la victoire pour une stupidité, avait dit le champion de Belgique. Je ne savais pas que nous sprintions pour la 1re place de l’étape. Je pensais qu’il y avait quelqu’un devant. Tout ça parce que je n’entendais rien à ce qu’il se disait dans mes oreillettes.” Il faut dire que les spectateurs faisaient un tel vacarme qu’il était même difficile de comprendre les propos d’un interlocuteur à l’autre bout du fil.

guillement "Ils ne sont pas plus forts que moi."

Du coup, ce dimanche, Evenepoel est parti de Carthagène, point le plus au sud de cette Vuelta, avec d’autres oreillettes. “En fait, on a changé le câble”, a précisé Klaas Lodewyck.

Et comme la veille, le champion de Belgique a tenu la comparaison à des Jumbo-Visma armés jusqu’aux dents. Dans une journée de vent et de pluie, il a évité le piège tendu par la formation néerlandaise quand celle-ci provoqua une bordure sur l’une des nombreuses lignes droites du jour. Avec ses équipiers, il fut ensuite à la base d’une deuxième cassure, montrant qu’il avait du répondant. “Si je veux être positif, je peux dire que je leur ai montré qu’ils ne sont pas plus forts que moi. C’est très encourageant pour la suite. ” Le chef de file de Soudal Quick-Step est désormais 4e du classement général à 2:22 de Sepp Kuss.

guillement "Je peux prendre deux minutes à Kuss lors du chrono."

Doit-il commencer à se méfier de celui qui avait servi de porte-bagages à Roglic au Giro et de précieux soutien à Vingegaard sur la Grande Boucle ? Lui estime ne pas se faire trop de bile. “Je le considère comme un candidat au podium et je suis certain qu’il se battra jusqu’au bout mais je suis convaincu que je peux lui reprendre deux minutes lors du contre-la-montre de Valladolid.” Son directeur sportif en est également persuadé : “Remco est bien et il est dans la même que lors du chrono de Glasgow.”

En outre, il se réjouit déjà de n’avoir ni la tunique rouge, ni la blanche, ni même celle à pois sur le dos” C’est très bien. Comme ça, je vais pouvoir rouler pour la première fois avec mon maillot de champion du monde, lance-t-il, emmitouflé dans un anorak. C’est vraiment dommage que j’aie eu une moins bonne journée jeudi, parce que toute l’équipe s’est vraiment montrée à la hauteur lors de ces deux étapes de montagne. En tout cas, on conclut ces neuf premiers jours avec un sentiment global positif. Maintenant, je vais profiter de la journée de repos. Et puis, je donnerai tout ce que j’ai dans les jambes lors du chrono.”

Après avoir pris une douche au palais des sports de Caravaca de la Cruz, Evenepoel et ses équipiers sont partis en bus en direction de l’aéroport de Murcie pour prendre un vol jusqu’à Valladolid. Avec 7 secondes d'avance sur Roglic, 11 sur le duo Vingegaard-Mas et 21 sur Ayuso.