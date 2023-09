Vuelta 2023: Remco Evenepoel ne savait pas qu’il sprintait pour la victoire : “Ils ne sont pas plus forts que moi”

guillement "Je n'étais pas au courant qu'on sprintait pour la gagne."

Quelques minutes plus tard, il expliqua les raisons de sa déception. “Je n’étais pas au courant pas que l’on jouait la gagne. Je pensais qu’il y avait un coureur devant nous, dit-il, en train de faire sa récupération sur les rouleaux. En fait, je n’entendais pas bien la radio à cause du bruit et, donc, je ne savais ce que Klaas disait (Lodewyck, son directeur sportif). C’est un peu la honte et j’ai l’impression de m’être fait niquer (sic) alors que j’avais des jambes de feu. Je ne ressentais plus rien de ma chute et je tenais à remporter cette étape parce que c’est un peu chez moi ici (NdlR : il a un domicile à Calpe, à une heure de route). J’ai presque donné l’étape à Primoz. C’est un peu dommage.”

En revanche, le bilan comptable est bon. Sixième du classement général à 2:31 (quand même) du nouveau leader Sepp Kuss, le chef de file de Soudal Quick-Step ne compte, désormais, plus que 3 secondes d’avance sur Roglic, mais 11 sur le duo Vingegaard-Mas et 31 sur Ayuso. “Sans cette stupidité, j’aurais pris plus de bonifs.” Reste que le tenant du titre a pleinement rassuré ceux qui se demandaient comment il allait survivre à ce test de tout premier ordre. Il a apporté une réponse cinglante en dictant le tempo durant toute l’ascension. “J’étais seul contre eux trois mais j’étais bien là. J’ai montré qu’ils ne sont pas plus forts que moi.”

Et maintenant l’Alto Caravaca de la Cruz !

Ce dimanche, il devra de nouveau batailler pour rester devant ses principaux rivaux. Il s’agira d’une nouvelle étape de montagne avec, cette fois, l’arrivée au sommet de l’Alto Caravaca de la Cruz, une montée de 8,1 km à 5,4 % de moyenne. “Je suis prêt”, assure Evenepoel. On n’en doute pas un instant.