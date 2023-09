Vuelta 2023: Remco Evenepoel prêt pour un week-end d’enfer

Durant la course, il n’a pas voulu dépenser d’énergie. C’est pour ça qu’il n’a pas participé au sprint intermédiaire de Cullera, situé à 34 kilomètres de l’arrivée où l’étonnant vétéran français Goeffrey Soupe (35 ans) s’est imposé. Jonas Vingegaard s’en est, lui, mêlé et a repris deux secondes au Brabançon. Désormais, le Danois n’en compte plus que trois de retard sur notre compatriote. Parmi les autres favoris, les Ineos Grenadiers ont de quoi grimacer : Thomas, en début d’étape, et Arensman, sont tombés. Si le premier est reparti sans problème, le deuxième a dû quitter la course. Des examens médicaux étaient prévus dans la soirée. Cian Uijtdebroeks, décidément fort malchanceux, a, lui aussi, été au sol mais il n’a pas perdu de temps et reste dans le top 15 avant la double explication de ce week-end.

Ce samedi, ça devrait secouer avec cinq cols au menu, dont le terrible Xorret de Cati, véritable mur de 3,8 km à 11 % de moyenne, et des passages à… 22 %. Un mur de Huy, en quelque sorte, dont le sommet sera atteint à trois kilomètres de la ligne. “Un copain qui habite là-bas a reconnu l’ascension et m’a envoyé la vidéo, dit Remco Evenepoel. J’ai l’impression de connaître cette montée sur le bout des doigts.” Il espère résister aux attaques de ses rivaux qui n’hésiteront pas à remettre le couvert dimanche dans l’Alto de Caravaca de la Cruz (8,2 km à 5,4 %).