Une étape difficile, avec un gros dénivelé et une arrivée au sommet à plus de 2000 mètres d'altitude. Cela promet !

L'avis de Maxime Monfort

”Cette sixième étape de cette Vuelta entre La Vall d’Uixo et l’Observatoire d’astrophysique de Javalambre est longue de 183 kilomètres. Ce sera une étape très difficile. Elle est très vallonnée tout au long de la journée, avec 4000 mètres de dénivelé ! Et avec surtout un final en côte, long de dix kilomètres à 10 % en deux parties. Cela veut dire que les parties montantes sont encore beaucoup plus raides ! C’est aussi une arrivée à près de deux mille mètres d’altitude. Ce sera donc une des étapes clés de ce début de Vuelta.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta