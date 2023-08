Vuelta 2023 : Remco Evenepoel a connu une petite défaillance : “J’avais mal à la tête”

Scénario similaire à l’année dernière

On n’est pas convaincu que cette brave dame et ses deux filles ont compris tous les enjeux du jour mais elles ont assisté à une course aussi spectaculaire que prévu. Remco Evenepoel y a cédé son maillot rouge, comme il le voulait, au très prometteur coureur français Lenny Martinez. Mais le champion de Belgique a également cédé sur l’attaque violente de Primoz Roglic. “Je me doutais qu’il essaierait quelque chose. Il l’a fait quand le pourcentage de l’ascension était à son paroxysme, expliqua-t-il calmement après avoir passé ses huit minutes quotidiennes dans une baignoire remplie d’eau à onze degrés pour accélérer la récupération. Lorsqu’il part comme ça, il n’y a rien à faire si tu n’as pas de super jambes.”

Or le vainqueur de la Vuelta 2022 avait justement les guiboles plus lourdes que les autres jours. “Je n’ai alors pas cherché à réduire l’écart le plus vite possible. Je suis monté à mon rythme, que j’estimais déjà assez élevé. Et dans les deux derniers kilomètres, j’ai retrouvé de la puissance et j’ai pu ramener mon retard de 50 à 30 secondes. Tout le monde peut connaître un mauvais jour. Si ça, c’était le mien, ça me va très bien.”

Cette petite défaillance n’est pas sans rappeler celle connue l’année dernière dans des conditions similaires dans l’étape de la Sierra de la Pandera. À l’époque, Evenepoel avait concédé 48 secondes à Roglic. “Le contexte est le même, dit-il. Cela m’était aussi arrivé 48 heures après une chute.”

Loin de s’en servir comme excuse, celui qui devrait porter ce vendredi le maillot blanc de meilleur jeune explique tout de même que son organisme réagit à la mésaventure survenue lundi à Arinsal, lorsqu’il percuta de plein fouet la responsable de presse de la police andorrane après la ligne d’arrivée. “Ce matin, j’avais mal de tête et ça a tapé dans mes tempes toute la journée. Et puis, j’avais le dos tout raide”, précise-t-il.

Finalement, notre compatriote, qui a perdu Bagioli, malade, et qui se sert de gants en plastique lors des repas pour éviter le virus gastrique qui circule en ce moment, précède toujours ses rivaux au classement général. Mas pointe à 3 secondes, Vingegaard à 5, Roglic à 11 et Ayuso à 19. Il a, donc, limité la casse. “C’est bien mais le chemin jusqu’à Madrid est long. Il se passera encore des choses.”

Après avoir été poussé dans ses retranchements là où la route s’élève le plus, il faudra voir comment le Brabançon réagira dans les prochains murs qu’il rencontrera dans cette Vuelta, à commencer samedi par l’ascension du Xorret de Cati dont certains passages culminent à 22 %, et dimanche par celle de l’Alto Caravaca de la Cruz et ses quelques parties à 20 %.

Désormais, il a bel et bien la confirmation que les Jumbo-Visma seront l’armada à battre. Et ça ne le surprend pas le moins du monde. “On sait qu’ils sont forts. Et lors de cette étape, on a vu, selon moi, que Roglic est le plus fort des deux, même si Vingegaard a atteint l’arrivée avec lui.”

Remco Evenepoel espère maintenant profiter de l’étape a priori beaucoup plus calme de vendredi (188,8 km dans les plaines entre Utiel et Oliva) pour se refaire la cerise avant deux nouvelles journées en montagne.

Désormais, les polémiques ont fait place au spectacle. Pour le grand bonheur de Steff Cras, désormais 5e du classement général, quatre places devant Evenepoel et dix devant Uijtdebroeks. La suite de cette Vuelta s’annonce passionnante. Vraiment.