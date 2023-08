Le peloton s’est élancé à 12h20 pour le départ réel avec le traditionnel défilé neutralisé. Arrivés à 12h34 précises au kilomètre zéro, les coureurs se sont ensuite élancés pour 183,5 kilomètres en montagne direction Javalambre et la montée finale du Pico del Buitre. Les premiers coureurs devraient franchir au sommet la ligne d’arrivée aux alentours de 17h30 (37 km/h de moyenne).

La course

Jay Vine (UAE Team Emirates) a dû quitter La Vuelta 23 après une chute, tout comme Andrea Bagioli (coéquipier de Remco Evenepoel) et Lorenzo Milesi (DSM). À 100 kms de la fin, Marc Soler (UAE) sort seul du groupe de tête, ou le Belge Sylvain Moniquet est présent. L'Espagnol se faisait rattraper 10 kms plus tard. À 80 kms, le groupe de tête est à 6 minutes du peloton, ou Remco Evenepoel court. Dans ce groupe de tête, on retrouve Lenny Martinez, Kuss, et Soler qui sont dans le top 10 au général sur le maillot rouge.