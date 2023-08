Présente avec quatre coureurs (Kuss, van Baarle, Valter et Tratnik) dans l’échappée fleuve d’une quarantaine de coureurs qui s’était dégagée au bout d’une bataille de près de 90 kilomètres, la formation néerlandaise a su tirer le plein profit de son surnombre. Élément le plus costaud d’un groupe de tête qui s’était présenté au pied de la montée finale de Javalambre avec un avantage de près de quatre minutes, Kuss s’est offert la seconde victoire de sa carrière sur la Vuelta en s’imposant en solitaire en haut du Pico del Buitre.

Derrière lui, Attila Valter s’est pour sa part transformé en point d’appui du duo Roglic-Vingegaard parti à l’offensive à quatre kilomètres de l’arrivée, sur une portion aux pentes sévères (14 %), au moment où Remco Evenepoel sembla un instant en difficulté. Une opération, elle aussi, réussie qui fait rimer “Jumbo” avec “banco” et qui permet aux deux leaders de la formation néerlandaise de reprendre 32 secondes au Belge.

guillement "J'ai le sentiment que mes jambes sont meilleures au fil des jours..."

”La journée aurait été encore plus belle si Sepp (Kuss) avait pris le maillot rouge, il l’aurait mérité, souriait Roglic après l’arrivée. Mais ne soyons pas trop gourmands, le bilan est positif. Nous avons su exploiter l’entrée dans la véritable montagne pour mettre à exécution un plan auquel nous avions réfléchi en amont.”

Une stratégie construite pour faire mal à Evenepoel et ses troupes sur laquelle le vainqueur d’étape américain s’étendait plus en détail. “Nous voulions absolument être représentés en nombre dans l’échappée du jour, c’est pour cela que la bataille pour que celle-ci se dégage a été aussi longue, éclairait Kuss. Avec quatre hommes devant, nous étions en position idéale pour tester les Soudal Quick-Step et les contraindre à contrôler les événements et abandonner des forces. Cela a plutôt bien fonctionné…”

Revenu à cinq petites secondes d’Evenepoel au général, Vingegaard affichait lui aussi un large sourire. “On a vécu une super journée sur le plan collectif, confiait le double vainqueur du Tour. Notre coup de pression sur les Soudal s’est avéré payant. Et j’ai en plus le sentiment que mes jambes sont meilleures au fil des jours…”