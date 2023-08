La question du jour : victoire d’étape, maillot rouge et de l’avance sur ses adversaires : Remco Evenepoel réalise-t-il le début de Vuelta parfait ?

C’est cette forme qui lui permet de dominer le début de cette Vuelta. Sa victoire en force l’autre jour à Arinsal ? Il a tout simplement encore dans les jambes la puissance affichée lors de son chef-d’œuvre de contre-la-montre en Ecosse. Les bonifications prises ce mercredi au cours d’un sprint intermédiaire ? Un bonus qui augmente son adjuvant psychologique sur ses rivaux, même si l’on connaît très bien la patience de Jumbo-Visma, rompus à l’art de ne pas céder à la panique.

Mercredi à l’arrivée à Burriana, Grischa Niermann nous disant que Vingegaard et Roglic n’avaient aucune raison de paniquer parce que la Vuelta ne se gagne pas maintenant. C’est vrai que la route jusqu’à Madrid est encore très longue et que les étapes du Tourmalet, en deuxième semaine, et les deux journées en très haute montage, au cours des derniers jours, pourront faire des dégâts. Mais Remco Evenepoel a réussi un départ parfait.

Et même s’il aimerait se débarrasser ce jeudi de sa tunique rouge pour quelques jours, il est dans une situation idéale, puisque tous ses rivaux sont – forcément – derrière lui. Et quand on sait que Vingegaard compte déjà 37 secondes de retard, Roglic 43 et Ayuso une de plus, on se dit qu’il vaut mieux être à la place de Remco Evenepoel qu’aux leurs.

Bien sûr, la clé pour notre compatriote sera de maintenir cette forme exceptionnelle sur la longueur, mais il a montré, pas plus tard qu’à la Vuelta 2022, qu’il sait y faire. Alors…