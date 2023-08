Remco Evenepoel rassure tout le monde sur ses deux équipiers malades à la Vuelta: "Mon inquiétude n’est pas grande" (vidéo)

Ce jeudi matin, la rumeur a été plus ou moins confirmée par Klaas Lodewyck, le directeur sportif de Soudal Quick-Step. “Andrea Baggioli et Louis Vervaeke ont souffert, hier, c’est vrai. Mais on espère qu’ils iront mieux aujourd’hui. On se fait du souci pour eux, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Le staff médical a fait le maximum pour qu’ils soient le mieux possible aujourd’hui. En ce qui concerne leurs symptômes, nous ne communiquerons pas”, a-t-il précisé pour VTM.