Vuelta 2023: Maaike Polspoel, la diététicienne de Remco Evenepoel: “Le poids actuel de Remco est idéal”

À l’époque, le Brabançon était descendu à 59 kilos. Avec son staff, le Brabançon pensait alors qu’il lui fallait être très maigre pour pouvoir enchaîner les cols dans la Botte. "Mais on avait fait pire que mieux, parce que Remco ne pouvait plus s’appuyer sur sa puissance naturelle", se remémore Klaas Lodewyck, son directeur technique. L’année passée, il débuta ainsi la Vuelta avec deux kilos de plus qu’un an et demi plus tôt.

Un petit kilo de moins qu’à Glasgow

À l’automne dernier, les spécialistes qui entourent le champion du monde 2022 estimaient qu’il avait besoin d’un poids minimum pour exprimer sa puissance et avoir le coffre pour tenir le coup en troisième semaine. On sait que ce fut une réussite totale.

Et cette année ? "La donne était encore un peu différente car l’objectif de Remco était d’être au sommet de sa forme pour le championnat du monde de chrono", poursuit Lodewyck.

Après le contre-la-montre de Glasgow, Remco Evenepoel a donc dû perdre un peu de poids pour être compétitif dès le départ de la Vuelta. "Honnêtement, il ne devait pas se délester de grand-chose : 500 grammes ou un kilo, maximum, précise Maaike Polspoel, sa diététicienne. Pour y parvenir, il a dû ingurgiter un peu moins de calories quotidiennes que ce qu’il fait d’habitude."

On parle de 4 500 calories, alors qu’il en ingurgite entre 5 500 et 7 000 par jour selon le profil et les exigences de l’étape. "Mais pour Remco, ça n’a pas été un problème. Suivre un régime strict est évident pour lui. On a l’impression qu’il ne voit pas ça comme un sacrifice."

La difficulté est de s’assurer qu’il ne perd pas de puissance, même s’il est un peu plus léger. "Son sprint victorieux à Arinsal prouve qu’on est dans le bon, puisqu’il a pu exprimer toute sa force." À ceux qui se demandent si cette focalisation sur la puissance du coureur peut avoir un impact négatif en haute montagne, elle répond par la négative. "Si on assure bien l’équilibre entre sa force, ses masses musculaire et graisseuse, ainsi que ses facultés de récupération, Remco peut exprimer la plénitude de son potentiel."

Et il n’est pas question qu’il perde encore quelques grammes de manière forcée d’ici à l’arrivée à Madrid, le 17 septembre. "Il faut qu’il reste à son poids actuel. Parce qu’il est idéal pour bien récupérer. Un coureur qui ne mange pas à sa faim parce qu’il veut maigrir n’aura pas une récupération optimale après l’effort."

120 grammes de sucre par heure

Puissance, récupération et énergie sont les clés du succès du chef de file de Soudal Quick-Step. "Or, pour avoir de l’énergie durant toute la course, le coureur doit consommer du sucre avant, mais aussi pendant l’étape. Un gars comme Remco prend 120 grammes de glucides par heure, sous forme de boisson énergétique, de gels, de cakes, de tartelettes."

Et même si le sucre appelle le sucre, ce n’est pas un souci pour le cycliste, dont l’organisme réagit de manière bien précise. "Le sucre vient s’ajouter aux glucides et aux protéines nécessaires. Mais ses bénéfices sont limités dans le temps. Je dirais qu’il fait de l’effet durant une heure et demie. Après, il faut aller chercher le sucre qu’il y a dans le sang. C’est le meilleur moyen d’utiliser l’énergie de manière optimale."

Au vu de l’exceptionnel niveau qu’il affiche depuis deux ans, cette formule est bien la bonne pour le champion de Belgique.