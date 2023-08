Une étape en deux temps, avec une première partie accidentée et une seconde bien plus roulante. Pour quel scénario?

L'avis de Maxime Monfort

”Cette cinquième étape de cette Vuelta entre Morella et Burriana est longue de 186 kilomètres. La première partie est relativement accidentée jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. À partir de là, c’est un profil beaucoup plus descendant et plat jusqu’à l’arrivée. Je suis un peu mitigé : est-ce que les échappés vont se disputer la victoire d’étape ou est-ce que les équipes de sprinteurs vont contrôler la course pour amener leurs sprinteurs dans les meilleures conditions vers l’arrivée et favoriser un sprint massif ? C’est du cinquante-cinquante selon moi, entre cette étape difficile dans la première partie et beaucoup plus roulante dans les cinquante derniers kilomètres.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta