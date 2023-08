Comme de nombreux Belges, Remco Evenepoel apprécie l’Espagne. Comme eux, il aime y passer des vacances. Il est d’ailleurs encore allé à Ibiza il y a quelques mois. Mais son coup de foudre va évidemment bien au-delà du tourisme.

Le champion cycliste entretient avec cette nation une relation étroite. Elle se traduit d’abord par une kyrielle de succès, à commencer par la Clasica San Sebastian, qu’il a déjà remportée à trois reprises (2019, 2022 et 2023) et, bien sûr, la Vuelta, gagnée dès sa première participation, il y a tout juste douze mois.

En gagnant la Vuelta 2022, Evenepoel a fait augmenter sa cote de popularité en Espagne. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

En compétition, le phénomène de Schepdaal n’a roulé nulle part autant qu’en territoire espagnol. En ajoutant les trois premières étapes depuis le départ de Barcelone, il y compte déjà 7 963 kilomètres. Ce chiffre montera même à 10 761 s’il va jusqu’à Madrid. C’est plus que le temps passé en course en Italie (7 511) et en Belgique (6 842). Si on regarde son tableau de chasse, on se rend compte qu’il compte douze victoires en Espagne, dix en Belgique, cinq au Portugal et quatre en Italie. “Comme tout le monde le sait, j’effectue beaucoup de stages en altitude, à Tenerife ou en Sierra Nevada et j’aime passer l’hiver au soleil”, dit-il.

guillement De manière générale, ce pays me convient bien, ses routes, ses cols, ses descentes, son ambiance…

Au terme de son exceptionnelle année 2022, le champion de Belgique s’est aussi acheté un appartement à Calpe, sur la Costa Blanca. “Parce que le contexte y est idéal pour m’entraîner et que j’aime cet endroit. De manière générale, ce pays me convient bien, ses routes, ses cols, ses descentes, son ambiance… J’aime aussi la ferveur du public espagnol.”

Et l’accueil que ces spectateurs lui réservent est au diapason. Lors de la présentation officielle des équipes jeudi dernier, Evenepoel a eu droit à des applaudissements nourris de la part de la foule rassemblée à la Plaza del Mar. Il n’en fallait pas plus pour vérifier sa cote de popularité. Il faut dire qu’il a le don de toucher les gens en glissant quelques mots dans leur langue. “Je sais composer des phrases en espagnol. Hablo un poquito español. No mucho, pero un poquito”, lança-t-il lors de la conférence de presse d’avant-Vuelta. Charismatique et charmeur, Evenepoel sait comment se mettre le public dans la poche. “Hasta la fiesta”, s’était-il exclamé avec enthousiasme sur le podium entérinant son triomphe de l’an dernier.

guillement Nous ne sommes pas un paradis fiscal comme Monaco ou Andorre, mais quand il a décidé de s’installer à l’étranger, Remco a choisi de venir ici.

”Remco est l’une des grandes stars du peloton et il a charmé les fans espagnols de vélo parce qu’il n’a jamais caché son amour pour notre pays, explique Ainara Hernando, un observateur attentif du cyclisme espagnol. L’Espagne n’a pas une course à étapes de la grandeur et du prestige du Tour de France. Pourtant, il vient à la Vuelta et en fait un objectif concret dans son année. En outre, nous ne sommes pas un paradis fiscal comme Monaco ou Andorre, mais quand il a décidé de s’installer à l’étranger, Remco a choisi de venir ici. Cela a séduit tout le monde.”

Sa popularité a encore grandi lorsqu’il a annoncé, cet été, qu’il prendrait part à ce Tour d’Espagne-ci. “Que ce soit au Tour de Valence, au Pays basque ou en Catalogne, Remco aime poser avec les symboles locaux. Il sait que cela fait plaisir aux gens, analyse le journaliste Fran Reyes. Près des fans espagnols de vélo, seul Roglic est peut-être plus populaire que lui. Mais n’oubliez pas que le Slovène a déjà gagné la Vuelta à trois reprises. Et quand vous discutez avec les cyclistes espagnols, en particulier les plus jeunes, Remco est très apprécié. Lorsque Mikel Landa dit qu’il se mettra avec plaisir au service de votre compatriote dès la saison prochaine, cela montre le respect qu’il a pour lui.”

Un vendeur local de mobilier de jardin se sert de son image et le champion de Belgique figure sur la page de garde du site internet de cette entreprise. Sa présence régulière sur la Costa Blanca a même poussé des partisans… belges vivant là à fonder un club de supporters : le Velosol Cycling Bar, situé à Jalon-Xalo, pas loin d’Alicante. C’est un lieu d’arrêt idéal pour les cyclistes de tous poils tout près du célèbre Coll de Rates. “Nous sommes originaires de Liedekerke, a confié la tenancière Linda Leroie, à nos confrères du Nieuwsblad. Lors de l’hiver 2021-22, Remco est passé par ici et a évoqué l’idée de créer un club de supporters. Il nous a suggéré de peindre la façade en rouge s’il gagnait la Vuelta. C’est comme ça qu’on a lancé le fan-club. Nous sommes connus des cyclotouristes flamands mais aussi des Espagnols qui veulent une casquette ou un calendrier de Remco.”

guillement Les gens trouvent fantastique que Renko, comme ils disent, s'entraîne chez eux.

La popularité du champion de Belgique a encore augmenté au fur et à mesure de ses sorties avec la tunique arc-en-ciel sur le dos. 'Les gens trouvent fantastique que Renko, comme ils disent, s’entraîne chez eux, poursuit-elle. Sur Strava, ils voient des places et des monts qu’ils connaissent. En quelque sorte, ils trouvent en lui une part d’eux.” Même s’il connaît la réputation des bonnes tapas espagnoles ou d’une assiette de jamon, Evenepoel reste quand même attaché à la nourriture belge. “Nous aimerions bien lui faire découvrir certains plats du coin mais, quand il s’arrête ici, Remco mange tout le temps une crêpe. ”

Les Espagnols ne lui en voudront pas.