La question du jour à la Vuelta : le maillot rouge arrive-t-il trop tôt pour Remco Evenepoel ?

NON – Désormais parfaitement rodé aux multiples exigences et obligations des diverses cérémonies protocolaires par la richesse d’un palmarès qui compte déjà 48 succès pros en un peu moins de cinq saisons, Remco Evenepoel avait glissé en prélude de cette Vuelta qu’il éviterait volontiers les maillots distinctifs lors de la première semaine du Tour d’Espagne. Lundi soir, sur les hauteurs andorranes, le Brabançon a pourtant endossé les tuniques de meilleur jeune et de meilleur grimpeur en plus d’un maillot rouge de leader dont il n’avait aucunement prévu de s’emparer. “Cela ne faisait pas partie du plan, mais quand l’occasion de gagner une course se présente…”, glissait le coureur de chez Soudal Quick-Step à ceux qui s’étonnaient de sa prise de pouvoir.