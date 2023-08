La question du jour : “Avec deux cols de 1re catégorie au programme, les favoris vont-ils déclencher la grosse bagarre lors de la 3e étape ?”

D’abord, le changement de température entre le départ à Suria où l’on prévoit 25 degrés avec un beau soleil et l’arrivée à Arinsal, où le thermomètre ne dépassera pas les 12 degrés et où il pleuvra, mettra les organismes à rude épreuve. Cela pourrait déjà causer quelques dégâts dans la lutte entre les candidats au podium à Madrid, le 17 septembre.

Par ailleurs, cette étape, courte donc (158 km), propose un final très costaud, où l’on attend que les grimpeurs sortent du bois. Dès l’entrée dans Andorre-la-Vieille, le peloton entamera le Coll d’Ordino (17,5 km à 4,9 % de moyenne). Dans cette ascension longue mais pas trop pentue, on ne voit pas trop l’un des favoris se découvrir. En revanche, dans la montée finale vers Arinsal (8,2 % à 7,9 %), certains auront sans doute des fourmis dans les jambes et des idées de velléités dans la tête.

On pense d’abord à un Vlasov ou au duo d’UAE Almeida-Ayuso, qui comptent respectivement un débours de 22 et 31 secondes sur Remco Evenepoel depuis le chrono par équipes de samedi. Quant au Jumbo-Visma, on les imagine imprimer un rythme d’enfer pour écrémer le peloton par l’arrière, avant que Primoz Roglic joue sur son explosivité pour attaquer dans les tout derniers kilomètres et grappiller quelques secondes.

Depuis samedi et le changement de vélo du vainqueur du Tour suite à une crevaison, le tandem jaune et noir a un retard de 26 secondes sur Remco Evenepoel. Même s’il connaît très bien les cols andorrans pour s’y être entraîné juste avant cette Vuelta, le champion de Belgique aura, lui, tout le loisir d’attendre. Et de réagir aux offensives de ses rivaux qui pourraient, donc, lancer la grande bagarre dès ce lundi.