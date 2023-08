Ce dimanche, une vidéo prise sur la course est largement partagée sur les réseaux sociaux. On peut y voir un commissaire appeler des spectateurs à l'aide afin de valider les résultats du sprint intermédiaire. Comment en est-on arrivé là? Ce sprint était en fait situé à un peu plus de 3 kilomètres de l'arrivée. Mais face à la dangerosité des rues de Barcelone, il avait été convenu que les temps des coureurs seraient gelés à partir de 9 km avant l'arrivée. Sauf qu'on a visiblement oublié, du côté de l'organisation, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour répertorier le passage des coureurs au dernier sprint intermédiaire, où il était convenu que l'on accorde toujours des bonifications.

Résultat: un commissaire a dû aller demander à des spectateurs de visualiser leur téléphone afin de voir, sur les images vidéo, l'ordre de passage des coureurs à cet endroit. Cela a pris du temps avec comme conséquence que le classement général n'a pas pu être dévoilé directement.

Non, vous ne rêvez pas, on parle bien du Tour d'Espagne...