Patrick Lefevere à la Vuelta 2023 :“Quand tu t’appelles Remco Evenepoel, tu es favori partout, même quand Vingegaard est là”

De très bonne humeur, le manager flandrien (68 ans) a, néanmoins, d’emblée précisé qu’il ne s’exprimerait pas sur toutes les rumeurs entourant le futur de son équipe et de Remco Evenepoel. “Je lis beaucoup de conneries”, lança-t-il, avant de répéter l’une de ses phrases favorites : “On résout un problème quand il y en a un. Or il n’y en a pas pour le moment.” Voilà aussi une manière de montrer qu’il en a vu d’autres au cours de son immense carrière à la tête de la formation belge.

Remco Evenepoel continue à le surprendre. ©BELGA

Patrick, il semblerait que Bagioli ait remplacé Vansevenant au dernier moment dans l’équipe présente autour de Remco…

”Oui. Mauri voulait venir mais il avait chuté au Tour du Danemark et sa blessure au genou s’est réveillée à cette occasion. Dès lors, nous avons estimé qu’il n’était pas totalement rétabli pour une course de trois semaines. Il était très triste mais je n’avais pas le choix. Il a encore essayé de nous convaincre le jour où il a signé son nouveau contrat (NdlR : de trois ans) mais je ne voulais pas prendre le moindre risque.”

On se souvient aussi qu’au départ, Tim Merlier devait faire partie de l’équipe, lui aussi…

”Oui, et Remco était disposé à se mettre à plat ventre pour lui lors des sprints massifs. Mais nous avons réfléchi et on a estimé qu’avec Remco au départ, on devait construire une formation autour de lui. Tim l’a très bien pris. Ce, d’autant plus qu’il peut nous rapporter des points dans d’autres courses.”

Ilan Van Wilder n’est pas là non plus. Cela peut surprendre vu son importance pour Remco en montagne aussi bien l’an dernier à la Vuelta qu’en mai au Giro.

”On m’a déjà fait cette remarque. Mais Ilan a terminé le Tour d’Italie. Et un grand tour sur l’année, ça suffit. Il n’a que 23 ans. Le but n’est pas de le brûler.”

N’avez-vous jamais envisagé que Julian Alaphilippe fasse la Vuelta ?

”Remco aurait sans doute aimé mais cela n’entrait pas dans nos intentions.”

guillement "Qui vous dit que Remco est plus faible que Vingegaard ?"

Evenepoel a-t-il moins de pression vu la présence du duo Vingegaard-Roglic ?

”De notre part, il n’en a pas. Mais vous savez comme moi que lorsque Remco annonce viser une place sur le podium à Madrid, c’est la victoire qu’il veut. Quand tu t’appelles Remco Evenepoel, tu es favori partout. Même quand Vingegaard est au départ. Et puis, qui vous dit qu’il est moins fort que le Danois ? Leurs routes ne se sont plus croisées depuis un an et demi et ils ne se sont jamais mesurés sur un grand tour.”

La participation de Vingegaard vous a-t-elle surpris ?

”Oui, mais je l’ai apprise assez tôt. À la fin du Tour, quand j’ai félicité Richard Plugge (NdlR : le CEO de Jumbo-Visma) pour la victoire de son équipe, il m’a dit qu’il avait une surprise à m’annoncer. Il m’a lancé : “On veut gagner les trois grands tours cette année et on va prendre Jonas à la Vuelta”. Je suis resté un peu perplexe et il a raconté à certains que ça aurait valu la peine de voir mon visage à ce moment-là. Mais je n’ai pas bougé.”

Vingegaard et Roglic ne risquent-ils pas de se marcher sur les pieds ?

”Avoir plusieurs leaders au départ d’une course est un atout incroyable. Je suis le premier à être arrivé avec cette stratégie. À une époque, sept des huit gars que nous inscrivions lors des classiques flandriennes étaient en mesure de s’y imposer. Tout le monde me demandait comment j’allais gérer ça. C’est un problème de luxe. Quand vous misez tout sur un chef de file, vous n’avez pas de solution s’il est hors course. Jumbo l’a connu l’an dernier quand Roglic a chuté et nous avons vécu cette situation malheureuse lorsque Remco a dû abandonner le Giro à cause du Covid.”

"Remco ne se loupe quasiment jamais"

En quoi Remco est-il plus fort que l’an passé ?

”Il fait certaines choses mieux, comme sprinter, par exemple. En outre, il a un an de plus et c’est un avantage dans son cas. On verra déjà dans les jours à venir ce qu’il a dans le coffre. Mais j’ai bon espoir car Remco ne se loupe quasiment jamais. Quand il se fixe un objectif, il l’atteint presque à chaque fois. Je n’ai jamais eu un tel coureur sous mes ordres.”

Êtes-vous fatigué que l’on critique le niveau de votre équipe ?

”Un peu, quand même. Surtout que ce n’est pas justifié. J’aime l’expression : “une équipe à la hauteur de son leader”. Et je répète aussi souvent que les gars répondront sur les pédales. Ils ont fait l’année passée en étant la meilleure de toutes les formations de la Vuelta.”

Si vous deviez battre les Jumbo-Visma, cela aurait-il une signification particulière vu l’incroyable année qu’ils réalisent ?

”Non, pour moi, que ce soit Bora, Ineos, UAE ou je ne sais quelle autre équipe, peu importe. Elles sont toutes nos adversaires durant la course.”

Remco peut-il se servir de cette Vuelta pour apprendre avant de découvrir le Tour de France ?

”Ce n’est pas son objectif premier. Remco n’est pas là pour essayer. Cela ne marche plus dans le cyclisme moderne. Ce n’était pas indispensable qu’il participe à cette Vuelta pour être compétitif par la suite. C’est juste lui qui a en a exprimé la volonté et nous l’avons suivi. Je ne pense pas qu’il voit cette course comme un test. Mais c’est vrai qu’avoir un deuxième grand tour de trois semaines dans les jambes ne peut que lui être bénéfique.”

Parvient-il encore à vous étonner ?

”Oui, quand même et ça me plaît. Il me surprend par sa concentration et son professionnalisme. Je n’aime pas les comparaisons, mais il est unique. Peu de cyclistes s’investissent autant que lui. On me dit que Vingegaard commence à suivre un régime dès le mois de décembre. Mais Remco fait peut-être encore davantage de sacrifices. Il est unique et tout continue à aller très, très vite avec lui. La grande question que certains se posent aujourd’hui est combien d’années il restera à un tel niveau.”

guillement "Dans cette histoire, Remco est le seul qui garde les pieds sur terre."

Avez-vous l’impression qu’il est perturbé par tout ce qui se dit pour le moment ?

”On dirait que ça lui passe au-dessus de la tête. C’est impressionnant, surtout pour gars de 23 ans. Dans cette histoire, c’est le seul qui garde les pieds sur terre. Ça lui cause sans doute un peu de dommages mais il ne le montre pas.”

Vous restez calme également…

”Oh vous savez, moi, je suis la victime de tout ça, pas le sujet. Mais attention : je ne joue pas la victime et je n’insisterai pas là-dessus.”

Vous avez pris Mikel Landa pour la saison prochaine. Ne craignez-vous pas sa réputation d’électron libre ?

”Tout ça me fait rire. Landa, je vois surtout son palmarès. Il a terminé deux fois 4e du Tour et est monté sur le podium du Giro. En plus, il a aidé des leaders à gagner des grands tours, comme Aru, Nibali et Froome. On n’a jamais eu un tel gars dans l’équipe.”

Dans votre tête, vous savez déjà comment vous construirez votre équipe au Tour de France 2024 ?

”Ce sera autour de Remco, s’il le fait. Plus aucune grande équipe – et je maintiens que nous en sommes une – ne va au Tour avec un sprinter.”

Donc, Tim Merlier n’en fera pas partie ?

”Si Remco y prend part, non. Tim le sait et il l’accepte. Il a moins de problèmes avec ça que Fabio (Jakobsen). Ce dernier est jeune et veut disputer la Grande Boucle. C’est pour ça qu’il quittera l’équipe en fin de saison.”