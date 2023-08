La question du jour à la Vuelta 2023 : Remco Evenepoel a-t-il eu raison de se plaindre des conditions du chrono par équipes ? OUI

Samedi soir, après avoir terminé le chrono par équipes à la 4e place et malgré le fait qu’il ait pris du temps à la plupart de ses rivaux – dont 26 secondes au duo Jumbo-Visma -, Remco Evenepoel a poussé un véritable coup de gueule. Et il a eu mille fois raison !

Oier Lopez Lazkano (Movistar) n'y voyait plus rien. ©AFP or Licensors

Si l’on ne peut rien faire pour empêcher la pluie de tomber et rendre les routes très glissantes, maintenir la compétition alors que la nuit était déjà tombée quand les dernières équipes se sont élancées aurait pu être évité. Certes, changer l’heure de départ d’une étape entraîne des contraintes logistiques et pratiques de taille, surtout dans le centre d’une aussi grande ville que Barcelone. Mais le parcours étant, de toute façon, fermé à la circulation plusieurs heures avant la course, cela aurait été possible.

Les équipes ont fait une reconnaissance du tracé en milieu d’après-midi, dans des conditions climatiques parfaites et avec une visibilité idéale. Comme tout le monde, l’organisateur savait qu’un orage allait s’abattre sur la Sagrada Familia en cours de soirée. Il aurait donc pu anticiper. Et faire passer la sécurité du peloton avant la recherche de belles images télé. Certes, des chaînes payent – souvent très cher – pour obtenir les droits de retransmission de la course mais on se trouvait ici dans un cas de figure extrême où la sécurité des coureurs n’était plus du tout assurée. Il y a eu des chutes à la pelle et le pauvre Laurens De Plus a déjà dû abandonner après être, lui aussi, allé au sol.

La Vuelta se félicite d’avoir les meilleurs coureurs du monde cette année mais, ce samedi, elle ne s’en est pas du tout montrée digne. Et les images qu’il a vues devant son petit écran n’ont sûrement pas donné envie à Tadej Pogacar de revenir, un jour, sur le Tour d’Espagne.

Ce dimanche, la pluie devrait à nouveau tomber en continu sur Barcelone. Il est à espérer que le peloton négociera bien la descente finale menant de Montjuic à une arrivée prévue à 18 heures au plus tard. Il ne fera pas nuit. C’est déjà ça.