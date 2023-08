Au Renewi Tour, le renouveau de Tim Wellens mais des coureurs mécontents

C’est une des courses qui lui convient le mieux. Ce dimanche, Tim Wellens a remporté pour la troisième fois le classement final du Renewi Tour, le nouveau nom de l’ancien Benelux Tour, qui a également porté les noms de Binck Bank Tour ou d’Eneco Tour. En plus de ses trois victoires finales, il y a aussi gagné quatre étapes. Cela fait donc 7 de ses 36 succès qui y ont été conquis. "Je venais sur cette épreuve pour le classement final et c’est une grande satisfaction d’avoir réussi à m’imposer, raconte Tim Wellens. Et je suis d’autant plus satisfait de mes jambes. Je me sentais vraiment très bien tous les jours. Avec de telles sensations, je continuerais bien jusque… mes cinquante ans."