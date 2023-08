Roberto Heras, quadruple vainqueur de la Vuelta, est notre invité du week-end : “Jumbo est l’équipe à battre. Et c’est une bonne chose pour Remco”

Roberto Heras aime les courses en montagne.

C’est que l’ancien cycliste (49 ans) passe beaucoup de temps en altitude. “Je viens de passer une semaine en haute montagne”, nous glissa-t-il, donc, au moment de notre entretien, réalisé il y a huit jours. Devenu passionné de neige et d’ultra-trails, il reste un suiveur assidu de la petite reine qui lui a apporté “tant de joies” mais aussi des tourments, comme lorsqu’on lui enleva sa victoire en 2005, avant de la lui réattribuer suite à une anomalie dans son contrôle antidopage.

Vous détenez toujours le record de victoires à la Vuelta. Quelle signification cela a-t-il pour vous ?

”Je ne m’arrête pas aux chiffres, mais c’est vrai qu’avoir remporté quatre fois la Vuelta en neuf participations démontre que cette course me convenait bien. Je m’y suis senti très bien dès le premier jour et j’ai vite assimilé tout ce qui était nécessaire pour y décrocher un bon résultat.”

Pourquoi étiez-vous si bon lors du Tour d’Espagne ?

”La Vuelta a toujours constitué un objectif concret pour moi. J’appréciais énormément le Tour de France, mais j’y étais barré par des gars comme Ullrich et Armstrong. Avec l’Américain au départ, je savais que je n’avais aucune chance de viser la victoire finale. En plus, je n’ai pas toujours eu de la chance au Tour où j’ai été mis hors course sur chute ou incident technique… Bref, je faisais en sorte d’atteindre un pic de forme plus tard dans l’année. Cela dit, je suis fier de m’être classé 5e du premier Tour de France auquel j’ai pris part. Cela m’a donné la conviction que je pouvais briller à la Vuelta.”

guillement Même à 95% de ses capacités, Vingegaard est le grand favori pour la victoire finale.

Cela vous semble-t-il encore possible de viser la gagne à la fois au Tour et à la Vuelta ?

”En 2000, j’ai terminé 5e du Tour avant de gagner la Vuelta. C’était bien, mais c’était le maximum que je pouvais faire. Être à 100 % au Tour et à la Vuelta me semble compliqué, mais on a déjà vu des coureurs remporter les deux tours la même année (NdlR : Chris Froome est le dernier à avoir réussi cette performance, en 2017). C’est d’ailleurs ce que va tenter de faire Vingegaard, non ? Même à 95 % de ses capacités, il est le grand favori pour la victoire finale. Il était à un tel niveau à la Grande Boucle ! Dans son chef, la question est plutôt de savoir dans quel état d’esprit il sera au départ à Barcelone. Aura-t-il digéré son succès au Tour et toute la folie qui a accompagné son retour au Danemark ? Aura-t-il été enclin à refaire les mêmes sacrifices pour se préparer ? Maintiendra-t-il une concentration maximale durant trois semaines ? J’imagine que oui…”

Qu’ont changé vos quatre succès à la Vuelta dans le regard des Espagnols ?

”Je ne sais pas, il faut leur demander (rires). Disons que de mes débuts en 1997 à ma première victoire en 2000, les attentes à mon égard ont évolué de manière aussi progressive que ma popularité. Quand j’ai pris le départ de la Vuelta en 2000, la presse espagnole faisait de moi le favori. Bien sûr qu’après quatre succès, j’ai eu davantage de sollicitations qu’avant ma première victoire. Mais je n’ai jamais cherché à être reconnu dans la rue. Cela ne me dérange pas de ne pas être le cycliste espagnol le plus célèbre.”

Tout au long de votre carrière, vous avez surtout gagné en Espagne. Pourquoi ?

”J’ai toujours aimé rouler dans mon pays. Mentalement, ça me faisait du bien. Cela dit, j’ai terminé dans le top 5 final du Giro et du Tour mais c’est vrai que j’établissais mon programme de telle sorte que je faisais plus de courses en Espagne.”

guillement La difficulté de la Vuelta se situe dans le fait qu’elle arrive en fin d’année. Les coureurs ont déjà de nombreuses courses derrière eux.

En quoi la Vuelta est-elle spéciale par rapport au Tour et au Giro ?

”De manière générale, la Vuelta n’est pas le grand tour le plus montagneux. Il y a des cols très difficiles, où un vrai grimpeur pourra creuser des écarts, mais ils sont moins longs que ceux du Tour. La difficulté de la Vuelta se situe dans le fait qu’elle arrive en fin d’année. Les coureurs ont déjà de nombreuses courses derrière eux et il faut parvenir à demeurer en forme durant trois semaines.”

Roberto Heras. ©Belga

Quand avez-vous compris que vous étiez capable de gagner un grand tour ?

”En 1999, Fernando Escartin, qui était le leader de l’équipe, a dû abandonner sur chute. Du coup, les gars se sont mis à rouler pour moi et je me suis classé 3e. À partir de là, j’ai réellement nourri l’objectif de remporter la Vuelta.”

Laquelle de vos quatre victoires est la plus belle ?

”Il n’y en a pas une plus belle que d’autres, chacune a son histoire. Mais la première aura pour toujours une saveur particulière. L’équipe marchait fort, Santiago Botero avait gagné le maillot à pois au Tour tout en se classant dans le top 5 (NdlR : le Colombien termina 7e) et moi j’ai conclu l’année en remportant la Vuelta. Mais je me souviens de 2003 ; on a renversé la vapeur dans les derniers jours. Ce fut très fort émotionnellement.”

guillement Ce Mondial a été le résumé parfait du cyclisme actuel : un cyclisme tourné vers l’offensive à outrance.

Que pensez-vous du cyclisme actuel, avec des leaders qui n’ont pas peur d’attaquer de n’importe où ?

”Comment ne pas aimer cette manière de rouler ? La génération actuelle procure d’immenses émotions aux spectateurs. Regardez les Mondiaux de Glasgow ! Les favoris sont passés à tour de rôle à l’offensive alors qu’il restait encore cent bornes. C’était dingue ! C’était du cyclisme total. Le lendemain, Wout van Aert avait dit que ça avait été brutal. J’aime bien cette image. Ces gars n’arrêtent que quand ils sont épuisés, ils ne calculent pas. Ce Mondial a été, pour moi, le résumé parfait du cyclisme actuel : un cyclisme tourné vers l’offensive à outrance. Et voir Pidcock et van der Poel qui participent aux Mondiaux de VTT quelques jours plus tard ajoute à l’attractivité de ces gars.”

Pour revenir à la Vuelta, vous dites que le niveau y est moins élevé qu’au Tour de France…

”Oui, ça roule moins vite. Au Tour, c’est tout le temps à bloc. Et quand tu grimpes un col à fond pendant une heure, ça finit par faire très mal aux jambes.”

Que pensez-vous de vos compatriotes Carlos Rodriguez et Juan Ayuso ? Lequel des deux sera le premier à gagner un grand tour ?

”C’est difficile à dire parce qu’ils sont différents. Sans malchance, Carlos Rodriguez serait peut-être monté sur le podium du Tour cet été. Quant à Ayuso, tout le monde sait qu’il brûle les étapes. Il veut tout gagner, tout de suite. Il est plus spectaculaire que Rodriguez. En tout cas, le cyclisme espagnol a besoin de ces deux coureurs. La présence de phénomènes comme Pogacar, Evenepoel et, dans un autre registre, Vingegaard ne leur facilite pas la tâche. Se rapprocher de tels champions doit être un moteur pour eux.”

Parmi tous ces champions, y en a-t-il un qui vous plaît davantage que les autres ?

”Oui. Vingegaard. J’aime les sacrifices qu’il est capable de faire pour être prêt pour son objectif. Et puis, il y a sa personnalité. Tout en étant très offensif sur le vélo, il est très discret. Tout en entretenant une ambition extrême, il se montre très humble.”

Que change sa présence au départ de la Vuelta ?

”Tout, ou presque. Jumbo-Visma va prendre le départ avec deux coureurs capables de gagner. Cela changera complètement la donne pour leurs rivaux, à commencer par Remco Evenepoel. Pour lui, la tâche sera deux fois plus difficile qu’en 2022. Il ne luttera plus seulement contre Roglic. Si les deux Jumbo se mettent à l’attaquer l’un après l’autre, il sera poussé dans ses retranchements. Pogacar a un peu vécu ça l’an passé au Tour. Mais il peut se servir de cette situation pour être encore plus fort l’an prochain au Tour de France. En tout cas, je me réjouis de voir cette Vuelta avec Vingegaard et des Jumbo qui veulent gagner les trois grands tours de l’année. C’est l’équipe à battre. Et c’est une bonne chose pour Remco.”

En faisant venir Vingegaard, les Jumbo ne montrent-ils pas une certaine défiance envers Roglic ?

”Disons qu’à sa place, je trouverais ça un peu particulier. Mais la présence de Vingegaard peut également l’aider. Le tout est que leur entente soit bonne.”

Imaginez-vous réellement que Vingegaard puisse se contenter d’un rôle d’équipier de luxe pour le Slovène ?

”Un tas de facteurs décideront de l’évolution de ce duo. S’il se sent un tout petit peu moins bien qu’en juillet, Vingegaard va peut-être spontanément se mettre au service de Roglic. En tout cas, Jumbo-Visma n’a pas pour habitude de prendre les choses à la légère. Ils entameront cette Vuelta avec un plan A, un plan B et sans doute un plan C.”

En cas de victoire, Roglic égalera votre record…

”Oui, il faudra bien que ça arrive un jour. Si un coureur aussi fort que lui me rejoint au palmarès, ce sera un honneur pour moi. Pouvoir me dire que seul un tel champion a fait aussi bien que moi constituera une grande fierté.”

guillement Comparer Remco à Indurain prendra vraiment du sens quand Remco aura gagné le Tour, pas avant.

Que pensez-vous de Remco Evenepoel ? Que lui manque-t-il pour être au niveau de Pogacar et Vingegaard ?

”Il a prouvé que dans les courses d’un jour, il fait partie des meilleurs du monde. Il a aussi déjà gagné un grand tour, mais il lui faut maintenant démontrer qu’il peut rivaliser avec ces deux-là dans la course la plus difficile de l’année. Je pense qu’il en est capable, mais tant qu’il ne l’aura pas fait, ce ne seront que des paroles. Comme je vous l’ai dit, le Tour est unique. Tout y est plus grand et le niveau y est plus élevé. Mais Remco semble être un gars avec les pieds bien ancrés dans le sol. C’est un atout indéniable pour son évolution.”

Certains le comparent à Miguel Indurain dans la mesure où il domine la concurrence dans le contre-la-montre et passe bien la montagne…

”Il a des qualités semblables, c’est vrai. Mais la comparaison prendra vraiment du sens quand Remco aura gagné le Tour de France, pas avant.”