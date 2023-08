“On n’est pas des singes dans un cirque !” : Evenepoel explique son geste d'humeur après le contre-la-montre par équipes de la Vuelta

Quelques minutes après avoir franchi la ligne d’arrivée de ce chrono par équipes, Romain Bardet, vainqueur surprise avec son équipe DSM et le jeune Italien Milesi désormais premier leader de cette Vuelta, a donné le sentiment qui prévalait au sein du peloton après cet effort de 14,8 kilomètres.

Comme prévu, une forte pluie est venue compliquer la tâche de tout le monde, avant que les dernières formations à s’élancer doivent, en plus, rouler dans l’obscurité. Alors que le ciel tonnait et s’illuminait même d’éclairs épars, toutes ont dû faire preuve de prudence. Certains n’ont pas pu échapper à la chute, comme trois coureurs d’Arkéa-Samsic ou un Alepcin-Deceuninck, qui allèrent au sol dans un des derniers tournants, juste devant les anciennes arènes locales.

Laurens de De Plus chute et abandonne

Sur cette patinoire, Laurens De Plus est, lui, tombé très rapidement. Le précieux équipier de Geraint Thomas, vilainement touché, a d’ailleurs dû abandonner, le corps meurtri.

A la fin, les coureurs ne voyaient plus rien. ©AFP or Licensors

Et Remco Evenepoel dans tout ça ? Il est resté sur ses deux roues jusqu’au bout, alors que la nuit était tombée depuis longtemps sur la Sagrada Familia et que certains passages étaient même inondés. Mais il pestait d’avoir dû rouler dans des conditions aussi chaotiques. “C’était ridicule. On n’est pas des singes dans un cirque, dit-il. Qu’il pleuve, personne n’y peut rien, mais on aurait dû programmer ce chrono plus tôt. Nous avons dû rouler d nuit et on parvenait à peine à voir celui qui roulait devant nous. C’était n’importe quoi. Nous avons attendu toute la journée et nous avons reconnu le parcours alors qu’il faisait beau. En tant que coureur, nous voulons gagner. Et pour ça, il faut être prêt à rouler à la limite. Mais on aurait pu tomber et ça aurait pu avoir de très fâcheuses conséquences. C’était complètement irresponsable. À certains moments, on a joué avec notre vie.”

26 secondes d’avance sur Roglic et Vingegaard

Heureusement, il ne lui est rien arrivé et il a même fait une très belle opération au classement général. Quatrième à six secondes des vainqueurs du jour, le tenant du titre a pris du temps à de nombreux rivaux : 14 secondes sur Thomas, 22 sur Vlasov (et Uijtdebroeks), 26 sur le duo Roglic-Vingegaard, qui a été victime d’une crevaison, et 31 sur Ayuso. Au final, il ne perd que six secondes sur Enric Mas, deuxième avec Movistar.

Ce dimanche, il se satisfera sans doute de ce bilan comptable mais, ce samedi soir, Remco Evenepoel n’était vraiment d’humeur à savourer.