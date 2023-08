Dans ces conditions, les équipes n’ont pas pu tester le parcours de 14,8 bornes qu’elles devront avaler ce samedi soir.

Le Wolfpack partira à 20 h 19

En attendant que le premier départ soit donné à 18 h 55 et que Soudal Quick-Step soit la dernière formation à s’élancer à 20 h 19, les organisateurs ont trouvé une solution pour que le Wolfpack de Remco Evenepoel et tous leurs concurrents puissent s’entraîner malgré tout. Ils ont tout simplement pu parfaire leurs automatismes sur le circuit de F1, dont on leur a ouvert les portes. Mercredi, les Ineos Grenadiers de Geraint Thomas, Egan Bernal et Laurens De Plus furent les premiers à y accéder.

”On a eu la confirmation que Filippo (NdlR : Ganna) est très bien et que l’on veut faire un gros résultat”, explique Thomas, qui fait de son ami Evenepoel le grand favori à la victoire finale dans trois semaines à Madrid.

Le Brabançon et ses équipiers ont fait de même ce vendredi, tout comme les Jumbo-Visma. Emmenés par le duo Vingegaard-Roglic, ceux-ci s’affichent comme les principaux candidats au succès inaugural. L’année passée, à Utrecht, ils avaient survolé l’exercice. “On sait qu’ils sont favoris, lance Evenepoel, qui ne pourra pas étrenner son maillot de champion du monde. Mais le tracé est complètement différent de celui d’il y a douze mois. Ce sera fort technique.” Un élément pourrait venir bousculer toutes les prévisions : la pluie, que l’on annonce abondante sur la Catalogne ce week-end et qui pourrait rendre les routes surchauffées très glissantes.