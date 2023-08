Vuelta 2023: Gerben Thijssen veut arriver à Madrid et rêve d'une victoire d'étape

"Terminer la Vuelta sera mon principal objectif", a déclaré Thijssen vendredi à la veille du grand départ de Barcelone. "Je me suis entraîné dur pour ça. Il est important que je continue à apprendre et à grandir chaque jour. C'est ma 3e Vuelta et je n'ai jamais atteint Madrid. C'est un vrai défi pour moi et je veux le relever cette fois".