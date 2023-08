Qui plus est, cette somme ne revient pas dans son entièreté au petit prodige belge. Puisqu’en théorie, le vainqueur partage avec ses coéquipiers. Ce qui ramène le total à un peu moins de 15 000€ pour le “petit Cannibale”.

Voici combien Remco Evenepoel et les coureurs de la Vuelta 2023 pourront toucher en primes cette année. Récapitulatif.

Les primes du classement général : la Vuelta mauvais élève

Le vainqueur de la Vuelta 2023 empochera 150 000€ contre 57985€ pour le second et 30 000 pour celui qui complète le podium. Une somme aux antipodes des 500 000€ promis au vainqueur du Tour de France. Et, toujours derrière les 265 000€ du Giro.

Dans cette catégorie, le Tour d’Espagne est donc celui qui rapporte le moins.

Les primes des classements annexes : loin du Tour de France mais devant le Giro

On note pour ces différents classements distinctifs une grande disparité.

Pour le maillot à points, également appelé maillot vert, le vainqueur empochera 11 000€ lors de cette Vuelta. C’est 1 000€ de plus que sur le Giro mais aussi 14 000€ de moins que sur la Grande Boucle.

Le vainqueur du classement de la montagne touchera quant à lui 13 000€, soit 8 000€ de plus que sur le Tour d’Italie mais 12 000 € de mois que sur le Tour de France.

Concernant le meilleur jeune de cette Vuelta (né après le 1er janvier 1998), il remportera 11 000€, soit 1 000 de plus que sur le Giro et 9 000€ de moins que le Tour.

Enfin la meilleure équipe repartira avec 12 500€, soit quasiment cinq fois moins que les 50 000 euros du Tour de France mais plus de deux fois le gain empoché sur le Giro et ses 5 000€.

Pour cette Vuelta 2023, les vainqueurs d’étapes toucheront 11 000€, contre 5 500€ pour le second et 2 800€ pour le troisième. Soit le même montant qu’au Tour de France et au Giro.