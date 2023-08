Dans les coulisses de la Vuelta 2023 en longeant une plage nudiste

Ils ont le temps d’admirer le calme de la mer et, oh surprise !, de longer une plage nudiste. Ceux-là ne se couvriront pas sous prétexte que la petite reine fait l’actualité en cette fin de semaine dans la capitale catalane. Le bronzage intégral prime sur tout !

Une fois arrivé dans son lieu de travail, le journaliste pourra se réfugier dans une enceinte où l’on sent une climatisation plutôt douce et agréable. Elle contribuera à faire sécher notre t-shirt trempé par ces mille mètres de marche sous le cagnard, effort accentué, on le concède, par nos quelques kilos superflus. Pendant ce temps, les coureurs d’Alpecin-Deceuninck, de sortie pour un entraînement léger, ont peut-être aussi jeté un regard sur le côté. S’ils ont vu quelques personnes dans le plus simple appareil, qu’ils se rassurent, ils ne sont pas pris de visions à cause de la chaleur.