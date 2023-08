Cian Uijtdebroeks va disputer son premier grand tour à la Vuelta : “Remco va attirer beaucoup de lumière sur lui, c’est peut-être très bien pour moi”

Cian Uijtdebroeks voit la présence de Remco Evenepoel à la Vuelta d'un bon œil pour lui. ©VKA

Cian, avant tout, qu’avez-vous pensé du Tour de France ?

”J’ai trouvé que c’était une édition très difficile. Finalement, c’est logique que le mano a mano annoncé entre Vingegaard et Pogacar n’ait pas vraiment eu lieu. Tadej n’avait pas eu la préparation idéale et on avait eu tendance à l’oublier après son bon début de Tour. Il n’avait tout simplement pas une base assez solide pour rester en très bonne forme durant trois semaines. À mon avis, UAE savait tout cela dès le départ.”

Voir tout ce public et cette ferveur qui accompagnent la plus grande course de l’année doit décupler votre envie d’y prendre part ?

”C’est clair. Pour un coureur comme moi, qui se profile comme un spécialiste des grands tours, le Tour de France est au-dessus de tout, même des championnats du monde.”

Depuis le début de l’année, vous accumulez les stages et les moments de solitude à l’entraînement. On vous voit assez peu en course, finalement…

”Cela ne me dérange pas du tout. Avant la Vuelta, j’aurai effectué cinq, six stages. Et il faut ajouter les courts séjours que je fais à Gérone. Je passe la plupart de mon temps en montagne, c’est vrai.”

Et cela ne vous dérange pas ? La compétition ne vous manque-t-elle pas ?

”Non, pas du tout. Je sais que certains ont besoin d’enchaîner les courses pour se sentir bien, mais ce n’est pas mon cas. J’aime vraiment bien m’entraîner. Pour moi, c’est la préparation idéale à une course. Ça ne me pèse pas du tout. Au contraire. Certains, avant la Vuelta, ont enchaîné Clasica San Sebastian et Tour de Burgos. Moi, ce n’est pas ce qui me convient le plus. J’ai besoin de dépasser mes limites à l’entraînement, de sentir que j’ai tout donné. C’est comme ça que je sais que j’ai progressé. Ça augmente ma confiance pour les échéances futures. J’aime faire beaucoup d’intensité à l’entraînement. Ce n’est pas un souci. Je préfère me donner à fond en montagne.”

Est-ce important pour vous d’avoir des équipiers lors de ces longs séjours en altitude ?

”Ils sont les bienvenus, évidemment, mais leur présence ne m’est pas indispensable. La plus grande partie de l’année, je m’entraîne tout seul. Ce n’est pas un problème du tout. Je dirais même que j’aime assez ça. Je suis seul avec mes watts, mes pensées et les paysages.”

Vous faites très peu de courses d’un jour. C’est donc un choix ?

”Le but est que je devienne un coureur de grands tours. Pour ce faire, on suit un plan bien précis. Et accumuler les courses d’un jour n’en fait pas partie. À chaque fois que je prends le départ d’une épreuve d’une semaine, je veux être préparé de manière optimale. Et comme je vous l’ai dit, le mieux pour moi, ce sont les entraînements en altitude. En début d’année, on s’est fixé un objectif avec le staff : que j’atteigne mon pic de forme à la Vuelta. Tout est planifié en fonction de cela. J’ai fait des entraînements fonciers pendant un mois et, plus on s’approche du départ de Barcelone, plus on a accentué l’intensité des séances. On verra bien si c’était ce qu’il fallait faire.”

Top 10 au Tour d’Oman, en Catalogne, en Romandie et en Suisse. C’était difficile d’imaginer meilleure saison, non ?

”C’est clair que j’ai franchi un palier dans des épreuves WorldTour. J’ai montré que j’étais capable de tenir la distance, d’accrocher les meilleurs assez longtemps. Ça a décuplé ma confiance et ma conviction en mes capacités. Toute l’équipe est ravie que j’aie gravi un échelon. L’objectif de l’année était de finir dans les dix premiers d’une course estampillée WorldTour. Or, je l’ai fait à chacune de mes compétitions. C’est évidemment idéal pour moi, mais cela ne veut pas dire que je suis déjà capable de tenir un tel niveau durant trois semaines.”

Qu’attendez-vous de cette Vuelta ?

”C’est quelque chose que je ne connais pas, donc il est difficile pour moi de me fixer des attentes bien précises. J’ai déjà été au contact du plus haut niveau. Je sais l’exigence que cela requiert, mais la durée sera la grande nouveauté pour moi. Je ne sais pas comment mon corps va réagir. On verra aussi si la façon de me préparer à cette Vuelta était la bonne. Tout est nouveau pour moi. Je vais apprendre et j’ai hâte. L’équipe m’enverra sans trop de pression, dans un rôle libre. C’est très bien. Mais je ne veux pas perdre du temps sur des étapes a priori moins dangereuses. J’ai envie d’être à la bagarre en fin de première semaine et voir comment se passera la suite.”

Serez-vous déjà dans la peau d’un leader qui vise une place au classement général ?

”Dans un premier temps, non, je serai plus un électron libre, Vlasov sera le leader. Mais on décidera de ça en fonction de la course. Si je vois que tout se passe bien pour moi, que je réponds présent, pourquoi pas essayer le général ? Mais je ne pars pas avec l’objectif de finir dans le top 10 ou le top 5. Si je me dis ça pour mon premier grand tour, je vais me mettre une pression inutile. Bien sûr, si je suis dans le top 10 à l’entame de la dernière semaine, je défendrai ma place, mais si ce n’est pas le cas, il n’y aura rien de mal fait. Si je peux être dans le coup et ne pas être complètement largué, ce serait très encourageant pour moi. En fait, je dois y aller comme sur toutes les autres courses de l’année : avec l’envie de très bien faire, mais sans pression de la part de l’équipe. Ça m’a toujours réussi jusqu’à présent.”

Pourquoi avoir choisi la Vuelta plutôt que le Giro comme premier grand tour ?

”Le Giro est beaucoup plus stressant. Les gars veulent faire un résultat tôt dans l’année. Ça m’aurait laissé moins de temps pour me préparer. J’aurais été un peu dans l’urgence. Les niveaux sont un peu comparables mais la préparation pour le Giro aurait été plus courte. Autant bien faire les choses pour ma première course de trois semaines. En plus, j’arrive à la Vuelta avec plusieurs épreuves WorldTour derrière moi. Tous ces tours d’une semaine ont fait de moi un coureur plus fort. Je pense que commencer par la Vuelta est le choix le plus malin pour un jeune coureur.”

Avez-vous le sentiment que votre statut au sein de votre équipe a changé avec vos bons résultats de cette année ?

”Oui. En janvier, on ne savait pas comment j’allais réagir et ce dont je serais vraiment capable. En finissant 7e du Tour de Suisse, le staff a compris qu’il pouvait compter sur moi. Au début, ils avaient quelques doutes et je comprends ça.”

Que change pour vous la présence de Remco Evenepoel ?

”Ça ne change pas grand-chose. Remco fait son truc et moi, le mien. Il va attirer beaucoup de lumière à lui et c’est peut-être très bien pour moi. On ne va pas se mentir : la présence de Remco m’enlève un peu de pression. On sait qu’il voudra faire aussi bien que l’année passée. Chaque sportif veut cela. Enfin, c’est normal que Remco ait plus de pression qu’un gars qui découvre la Vuelta. Il a quand même déjà gagné ce Tour d’Espagne et été champion du monde ! Et il était en tête du Giro quand il a été touché par le Covid.”

Allez-vous lui demander l’un ou l’autre conseil ?

”Peut-être, mais j’ai assez d’équipiers expérimentés susceptibles de m’aider.”

L’an prochain, ferez-vous le Giro ? Ce serait une évolution logique.

”C’est possible. Ou je pourrais refaire la Vuelta. Cela dépendra aussi des parcours que les deux tours proposeront. Une chose est sûre : c’est que je ne ferai pas le Tour de France en 2024. Il faut que j’aie acquis plus d’expérience dans les grands tours.”

En juniors, vous gagniez tout et, cette année, vous n’avez pas encore de victoire. Ça ne vous manque pas ?

”C’est un choix de carrière. Je veux devenir un coureur de grand tour et je me prépare pour ça. Oui, ce serait sympa de gagner de temps en temps, mais je préfère terminer 6e d’un WorldTour que gagner le Sibiu Tour (NdlR : une course par étapes en Roumanie). C’est beaucoup plus important pour moi de me battre tous les jours avec des grands noms. Pour progresser, il ne faut pas toujours choisir la facilité. Je suis content de mes résultats. Je ne nourris aucune frustration. Je n’aurais pas préféré avoir un programme plus facile qui m’aurait permis de gagner quelques fois. C’est important pour mon futur d’être capable d’exister au niveau WorldTour.”

Si vous devez choisir entre le maillot jaune et l’arc-en-ciel, votre choix semble fait.

”Oui, à mes yeux, il n’y a rien de plus beau que de gagner le Tour de France. C’est Chris Froome qui m’a donné envie de devenir un coureur de grand tour. Le voir en jaune me faisait rêver.”

Vous êtes sous contrat chez Bora-Hansgrohe jusqu’en 2024.

”On fera sans doute le point avec le staff après la Vuelta. Mais là, j’ai juste hâte de découvrir la magie d’un grand tour.”