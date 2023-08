Des grimpeurs et des rouleurs: qui sont les sept coureurs qui composent la garde rapprochée de Remco Evenepoel sur la Vuelta?

Ce sera tout sauf facile. Remco Evenepoel en est le premier conscient. Son équipe aussi. Se succéder à lui-même sur le Tour d’Espagne ne sera pas simple avec le parcours annoncé, avec un seul chrono et un tracé corsé et explosif durant trois semaines. Mais également avec un très riche plateau sur cette Vuelta qui s’annonce passionnante. Avec l’armada Jumbo-Visma qui a sorti l’artillerie lourde autour des Vingegaard-Roglic, mais aussi avec une solide sélection Ineos-Grenadiers articulée autour de Thomas, de Bernal ou d’Arensman, sans oublier les UAE avec leur trident Ayuso, Almeida et Vine. “À regarder le parcours et la liste des partants, on sent que ce sera une épreuve bien difficile. Mais j’ai eu une bonne préparation et je peux compter sur une solide équipe”, commente celui qui se réjouit de porter le dossard numéro 1, flanqué du “magnifique maillot de champion de Belgique”.