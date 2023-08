Il s’agit des Belges Pieter Serry et Louis Vervaeke, des Italiens Andrea Bagioli et Mattia Cattaneo, du Tchèque Jan Hirt, de l’Anglais James Knox et du Danois Casper Pedersen.

Par rapport à la Vuelta de l’an dernier remportée par Evenepoel, seuls Pieter Serry et Louis Vervaeke sont à nouveau présents.

On notera l’absence (prévue) d’Ilan Van Wilder aux côtés d’Evenepoel, lui qui avait été d’une aide précieuse lors de sa victoire il y a 12 mois. Le Belge aura l'occasion de jouer sa carte sur le prochain Tour d'Allemagne.

Plus étonnante est l’absence de Mauri Vansevenant. Le Belge aurait dû être l’un des équipiers les plus importants du champion de Belgique en montagne mais ne fait pas partie de la sélection. La semaine dernière, Vansevenant était lourdement tombé sur le Tour du Danemark.

”Ce sera spécial de revenir sur la Vuelta avec le dossard numéro un dans mon dos et le magnifique maillot de champion de Belgique sur les épaules”, a confié Evenepoel dans le communiqué de son équipe.