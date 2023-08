Mads Pedersen vainqueur à la Bemer Cyclassics d’Hambourg: “Tant que l’élastique ne casse pas”

Comme ce fut le cas très régulièrement lors des 25 éditions précédentes, l’épreuve hambourgeoise s’est jouée sur le fil entre des attaquants sortis dans sa finale et un peloton revenu au triple galop. Les trois ascensions du Waseberg, seule difficulté de la course, ont propulsé un petit groupe d’attaquants avant que le peloton de plus en plus réduit au fil des kilomètres ne les rejoigne à chaque fois.