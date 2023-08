Mads Pedersen gagne la Bemer Classic après son succès au Danemark, De Lie 7e

Seule difficulté au programme, le Waseberg, une côte de 700m à 9,7%, a été franchie à trois reprises dans le final par un peloton redevenu compact à 35 kilomètres de l'arrivée et désireux d'arriver au sprint. La dernière ascension à 15,8 bornes du but aura pourtant secoué le peloton, Tim Merlier (Soudal-Quick Step), notamment, n'a pu suivre et 13 coureurs, dont Arnaud De Lie et Yves Lampaert (Soudal-Quick Step), se sont retrouvés devant.