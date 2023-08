Bemer Cyclassics Hambourg – Arnaud De Lie avant la classique allemande : “En route pour cette première victoire en WorldTour”

L’Ardennais évoquait la Cyclassics d’Hambourg, disputée ce week-end, et le Tour du Benelux, couru la semaine prochaine. Deux épreuves où il espère combler une lacune qui pourrait finir par devenir irritante, comme un petit caillou qui se glisse dans une chaussure.

Ce 15 août, Arnaud De Lie a enlevé, 48 heures après avoir déjà triomphé dans la Polynormande, sa septième victoire de la saison. Sa seizième, déjà, en un an et demi passé dans les rangs professionnels alors que plusieurs contretemps l’ont maintenu de longue période sur la touche.

Le coureur de Lotto-Dstny, qui n’a que 21 ans, ne l’oublions jamais, n’a pas encore levé les bras au terme d’une épreuve du WorldTour où il a pourtant déjà conquis plusieurs accessits. Comme sa 2e place au Nieuwsblad, en début de saison, sa 6e dans À Travers la Flandre ou, l’an dernier, sa 4e place dans la Bretagne Classic, à Plouay, laquelle confirmait ses résultats à Bruges-La Panne (8e) et Francfort (7e)… Le Wallon n’a également disputé qu’une seule course à étapes du plus haut niveau, Paris-Nice, en mars dernier, où, après s’être classé 5e de la 1re étape, à La Verrière, il s’était emmêlé les pinceaux avec ses équipiers dans la préparation des sprints suivants.

Un seul Belge a gagné la Cyclassics d'Hambourg en 25 éditions, Johan Museeuw en 2002.

Dimanche, deux semaines après le Mondial, le Taureau de Lescheret, manifestement revenu à un excellent niveau trois mois après sa lourde chute à Dunkerque (pneumothorax, fractures de la clavicule gauche, d’une côte et du sternum), sera l’un des favoris de l’épreuve allemande.

L’épreuve hanséatique se termine généralement par un sprint mais elle peut aussi sourire aux audacieux, comme l’an dernier, lorsque Wout van Aert croyait avoir fait le plus dur en s’isolant avec quelques compagnons avant d’être surpris au sprint par Marco Haller et Quinten Hermans.

Le vice-champion du monde ne sera pas au départ, cette fois, et, donc, De Lie sera un de nos plus grands atouts, avec Tim Merlier, lui aussi en forme, et Jasper Philipsen, pour trouver un successeur à Johan Museeuw, seul vainqueur belge à Hambourg. C’était il y a 21 ans déjà et le Lion des Flandres avait enlevé la dernière des onze principales classiques qui figurent à son palmarès (il gagna encore le Het Volk en 2003, mais la course n’était pas reprise au WorldTour à l’époque).

Malgré plusieurs tours et détours dans sa banlieue, notamment sur le très pentu, mais tout aussi court, Waseberg (700 mètres à 9,4 %), le retour vers Hambourg et ses grands boulevards est rarement favorable aux audacieux. Arnaud De Lie peut aussi tirer profit, comme Mads Pedersen, Michael Matthews ou Marc Hirschi, de ses qualités explosives et offensives comme il l’a montré à Louvain, où trois hommes seulement l’accompagnaient sur la fin. Sinon, comme le Danois et l’Australien, il peut s’imposer au sprint, malgré Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Jonathan Milan, Bryan Coquard ou Tim Merlier et Jasper Philipsen, donc.